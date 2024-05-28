Вывозим сырье, порождаем фейковое производство Экономика 28 мая 2024 г. 4:16 66 Лаура Тусупбекова Ситуацию в обрабатывающей промышленности обсудили в Сенате на парламентских слушаниях фото из архива "КП" Как отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, несмотря на амбициозную цель – увеличить к 2029 году объем экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов, – сектор сталкивается с рядом проблем, включая высокую степень износа производственных фондов и недостаточную загрузку производственных мощностей, нехватку квалифицированных кадров и зависимость от импорта сырья и комплектующих. – Порядка 40 процентов обрабатывающего сектора приходится на металлургию. В основном это продукция низкого передела, товары промежуточного потребления, по сути – промышленное сырье. Похожую картину мы видим и в структуре несырьевого экспорта. В целом обрабатывающий сектор до сих пор остается зависимым от импорта. И это касается как технологической продукции, так и сырья. Также остро стоит вопрос обеспечения кадрами, – подчеркнул спикер Сената. Список проблем в сфере продолжил сенатор Сагындык Лукпанов. Он отметил, что промышленные проекты с участием иностранных инвесторов проектируют по международным стандартам. Но из-за адаптации документов и сверки сметной стоимости Госэкспертизой проекты дорожают. Это снижает инвестиционную привлекательность казахстанских проектов. У депутатов также возникли вопросы к госучастию в финансировании некоторых проектов. – Планируется реализовать два проекта в сфере туризма – в Астане и Мангистау, которые включают строительство отелей, торгово-развлекательных центров, кинотеатра, бизнес-центров. Общая стоимость двух проектов – 331 млрд тенге. Финансовое обеспечение обоих проектов предполагает 40 процентов средств инвестора, остальные 60– а это почти 200 млрд тенге – за счет льготного финансирования через Банк развития Казахстана. Какая необходимость реализации таких проектов за счет средств БРК, когда не решен вопрос финансирования ряда ключевых проектов в реальном секторе? Льготные займы целесообразно направлять на проекты в обрабатывающей промышленности, которые внесут реальный вклад в экономику страны и создадут мультипликативный эффект, – высказал сенатор набившую всем оскомину истину. А что же Правительство? По мнению депутата, госорганами не в полной мере проведен анализ всех этапов реализации проектов, не учтены все возможные риски и механизмы их нивелирования. – Пример – строительство завода по производству калийных удобрений в ЗКО. Реализация проекта требует строительства железной дороги 165 километров, транспортировки газа, линии электроснабжения, а также водообеспечения. Однако профильные нацкомпании – ҚТЖ, КазахГаз, KEGOC – не обладают полной информацией о проектах. Это свидетельствует об отсутствии должного взаимодействия, согласованности между госорганами и квазигоссектором. Складывается впечатление, что Правительство в ускоренном режиме набрали проекты, лишь бы исполнить поручение Главы государства, – отметил сенатор Лукпанов. Еще один красноречивый пример – строительство первого нефтехимического комплекса страны завода KPI с проектной мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год, строительство которого растянулось на 15 лет. Сколько же казахстанцы потребляют продуктов переработки? Цифры говорят сами за себя. Как констатировал председатель правления ОЮЛ «Союз обрабатывающей промышленности» Марат Баккулов, спрос казахстанцев на продукцию обработки покрывается на 56% импортом, а бизнеса – на 88%! – Это в основном поставки из России и Китая. Причем средний уровень загруженности по 201 товарам обрабатывающей промышленности на специализированных мощностях составляет 59 процентов, – отметил Баккулов. По его словам, при увеличении средней загруженности специализированных мощностей обрабатывающей промышленности на 1-процентный пункт выпуск продукции был бы на 258 млрд тенге выше фактического уровня, а валовая добавленная стоимость – на 133,7 млрд тенге, ВВП же вырос бы на 0,2 процентных пункта. В парламентских слушаниях также приняли участие производственники. Из их слов выходит, что все эти годы они производят продукцию в буквальном смысле вопреки реалиям. Так, генеральный директор ТОО «Мебельная фабрика «Торнадо плюс», член президиума НПП «Атамекен» Игорь Проценко отметил, что, в частности, мебельная отрасль жизнеспособна, она в состоянии развиваться, и для ее полноценного развития и масштабирования есть все предпосылки, но происходит это только потому, что отрасль привыкла к выживанию. – Самым важным для производителя мебели является наличие рынка сбыта. В связи с чем важнейшим препятствием, на наш взгляд, мешающей развитию мебельной промышленности и других отраслей является проблема так называемых «лжепроизводителей». Лжепроизводители порождают недобросовестную конкуренцию, и в результате настоящие производители остаются без заказов или вовсе закрываются. Это та проблема, с которой постоянно сталкивается наше предприятие, – отметил Проценко. Он напомнил, что единственным документом, подтверждающим статус отечественного производителя в стране, является сертификат СТ-КЗ, который выдается НПП «Атамекен». – Отсутствие должного контроля, некомпетентность экспертов, халатность, да и что скрывать, коррупционная составляющая привели к тому, что в результате выдачи этих сертификатов в стране – форменное «перепроизводство» так называемых производителей, на фоне которых реальные производители просто затерялись. Кроме этого – абсолютно размытая ответственность за неправомерную выдачу этого документа, когда даже эксперт-аудитор не несет никакой ответственности за некорректное заключение, в результате которого НПП «Атамекен» выдает документ фейковому производству, – высказался Игорь Проценко. Исходя из тех вызовов, которые стоят на пути развития промышленного сектора, спикер Сената Маулен Ашимбаев обозначил ключевые задачи совместной работы на предстоящий период. – В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению уровня переработки выпускаемой продукции считаю целесообразным проработать дополнительные меры государственной поддержки для обрабатывающей промышленности. Важно провести ревизию и оценку эффективности всех предоставленных мер поддержки для отрасли, чтобы определить проблемы и «узкие» места. Кроме того, как сегодня подчеркивалось, необходима интенсивная подготовка квалифицированных кадров для обрабатывающей промышленности. Важно укреплять связи между образовательными учреждениями и предприятиями для подготовки специалистов, отвечающих потребностям рынка. В целом улучшение ситуации в обрабатывающем секторе требует комплексного подхода и совместных усилий государства, бизнеса, депутатов и научно-образовательных учреждений, – резюмировал Маулен Ашимбаев и добавил, что Парламент готов и дальше оказывать законодательную поддержку необходимым инициативам. #Сенат #слушания #обрабатывающая промышленность