Вывозим сырье, порождаем фейковое производство

Как отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, несмотря на амбициозную цель – увеличить к 2029 году объем экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов, – сектор сталкивается с рядом проб­лем, включая высокую степень износа производственных фондов и недостаточную загрузку производственных мощностей, нехватку квалифицированных кадров и зависимость от импорта сырья и комплектующих.

– Порядка 40 процентов обрабатывающего сектора приходится на металлургию. В основном это продукция низкого передела, товары промежуточного потреб­ления, по сути – промышленное сырье. Похожую картину мы видим и в структуре несырьевого экспорта. В целом обрабатывающий сектор до сих пор остается зависимым от импорта. И это касается как технологической продукции, так и сырья. Также остро стоит вопрос обеспечения кадрами, – подчеркнул спикер Сената.

Список проблем в сфере продолжил сенатор Сагындык Лукпанов. Он отметил, что промышленные проекты с участием иностранных инвесторов проектируют по международным стандартам. Но из-за адаптации документов и сверки сметной стоимости Госэкспертизой проекты дорожают. Это снижает инвестиционную привлекательность казахстанских проектов.

У депутатов также возникли вопросы к госучастию в финансировании некоторых проектов.

– Планируется реализовать два проекта в сфере туризма – в Астане и Мангистау, которые включают строительство отелей, торгово-развлекательных цент­ров, кинотеатра, бизнес-центров. Общая стоимость двух проектов – 331 млрд тенге. Финансовое обеспечение обоих проектов предполагает 40 процентов средств инвестора, остальные 60– а это почти 200 млрд тенге – за счет льготного финансирования через Банк развития Казахстана. Какая необходимость реализации таких проектов за счет средств БРК, когда не решен вопрос финансирования ряда ключевых проектов в реальном секторе? Льготные займы целесообразно направлять на проекты в обрабатывающей промышленности, которые внесут реальный вклад в экономику страны и создадут мультипликативный эффект, – высказал сенатор набившую всем оскомину истину.

А что же Правительство? По мнению депутата, госорганами не в полной мере проведен анализ всех этапов реализации проектов, не учтены все возможные риски и механизмы их нивелирования.

– Пример – строительство завода по производству калийных удобрений в ЗКО. Реализация проекта требует строительства железной дороги 165 километров, транспортировки газа, линии электроснабжения, а также водо­обеспечения. Однако профильные нацкомпании – ҚТЖ, КазахГаз, KEGOC – не обладают полной информацией о проектах. Это свидетельствует об отсутствии должного взаимодействия, согласованности между госорганами и квазигоссектором. Складывается впечатление, что Правительство в ускоренном режиме набрали проекты, лишь бы исполнить поручение Главы государства, – отметил сенатор Лукпанов.

Еще один красноречивый пример – строительство первого нефтехимического комплекса страны завода KPI с проектной мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год, строительство которого растянулось на 15 лет.

Сколько же казахстанцы потреб­ляют продуктов переработки?

Цифры говорят сами за себя. Как констатировал председатель правления ОЮЛ «Союз обрабатывающей промышленности» Марат Баккулов, спрос казах­станцев на продукцию обработки покрывается на 56% импортом, а бизнеса – на 88%!

– Это в основном поставки из России и Китая. Причем средний уровень загруженности по 201 товарам обрабатывающей промышленности на специализированных мощностях составляет 59 процентов, – отметил Баккулов.

По его словам, при увеличении средней загруженности специализированных мощностей обрабатывающей промышленности на 1-процентный пункт выпуск продукции был бы на 258 млрд тенге выше фактического уровня, а валовая добавленная стоимость – на 133,7 млрд тенге, ВВП же вырос бы на 0,2 процентных пункта.

В парламентских слушаниях также приняли участие производственники. Из их слов выходит, что все эти годы они производят продукцию в буквальном смысле вопреки реалиям. Так, генеральный директор ТОО «Мебельная фабрика «Торнадо плюс», член президиума НПП «Атамекен» Игорь Проценко отметил, что, в частности, мебельная отрасль жизнеспособна, она в состоянии развиваться, и для ее полноценного развития и масштабирования есть все предпосылки, но происходит это только потому, что отрасль привыкла к выживанию.

– Самым важным для производителя мебели является наличие рынка сбыта. В связи с чем важнейшим препятствием, на наш взгляд, мешающей развитию мебельной промышленности и других отраслей является проблема так называемых «лжепроизводителей». Лжепроизводители порождают недобросовестную конкуренцию, и в результате настоящие производители остаются без заказов или вовсе закрываются. Это та проблема, с которой постоянно сталкивается наше предприятие, – отметил Проценко.

Он напомнил, что единственным документом, подтверждающим статус отечественного производителя в стране, является сертификат СТ-КЗ, который выдается НПП «Атамекен».

– Отсутствие должного конт­роля, некомпетентность экспертов, халатность, да и что скрывать, коррупционная составляющая привели к тому, что в результате выдачи этих сертификатов в стране – форменное «перепроизводство» так называемых производителей, на фоне которых реальные производители просто затерялись. Кроме этого – абсолютно размытая ответственность за неправомерную выдачу этого документа, когда даже эксперт-аудитор не несет никакой ответственности за некорректное заключение, в результате которого НПП «Атамекен» выдает документ фейковому производству, – высказался Игорь Проценко.

Исходя из тех вызовов, которые стоят на пути развития промышленного сектора, спикер Сената Маулен Ашимбаев обозначил ключевые задачи совместной работы на предстоящий период.

– В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению уровня переработки выпускаемой продукции считаю целесообразным проработать дополнительные меры государственной поддерж­ки для обрабатывающей промышленности. Важно провести ревизию и оценку эффективности всех предоставленных мер поддержки для отрасли, чтобы определить проблемы и «узкие» места. Кроме того, как сегодня подчеркивалось, необходима интенсивная подготовка квалифицированных кадров для обрабатывающей промышленности. Важно укреплять связи между образовательными учреждениями и предприятиями для подготовки специалистов, отвечающих потребностям рынка. В целом улучшение ситуации в обрабатывающем секторе требует комплексного подхода и совместных усилий государства, бизнеса, депутатов и научно-образовательных учреждений, – резюмировал Маулен Ашимбаев и добавил, что Парламент готов и дальше оказывать законодательную поддержку необходимым инициативам.