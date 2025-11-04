В ходе мероприятия он подробно рассказал о выполнении государственных программ, направленных на развитие отрасли, о принимаемых мерах по совершенствованию системы первичной медико-санитарной помощи в стране, снижению дефицита врачей в сельской местности и повышению качества медицинских услуг. Были затронуты и вопросы укрепления материально-технической базы больниц и поликлиник, обеспечения новым медицинским оборудованием и развития системы электронного здравоохранения.

По словам вице-министра, за последние годы в отечественном здравоохранении есть важные достижения. Все это результат системной и целенаправленной работы. Так, по итогам прошлого года продолжительность жизни в республике увеличилась до 75,44 года, в ЗКО – до 74,17 года. Общая смертность населения в республике снизилась на 3%, а по области – на 5%. Внедряются новые виды скрининга. Ранняя диагностика злокачественных образований выросла до 31%. В этом году в область прибыли 183 врача, из которых 112 направлены в сельскую местность.

Между тем ряд вопросов отрасли требует решения. Они касаются обеспечения молодых специалистов жильем, состояния сельских ФАПов, проблем очередности в районную поликлинику и дефицита лекарств. Вице-министр также провел личный прием граждан, посетил районную больницу и фельдшерско-акушерский пункт в селе Бирлик, который был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Он побеседовал с пациентами и дал оценку качест­ву обслуживания. Такие встречи позволяют своевременно выявлять актуальные вопросы в регионах и совместно определять конкретные пути их эффективного решения.