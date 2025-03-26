Взятка в 75 млн тенге: главе департамента «Алматы Су» изменили приговор

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

9 января текущего года Бостандыкским районым судом г. Алматы был оглашен приговор директору Департамента капитального строительства коммунального предприятия «Алматы Су» М. Жолдыбаеву. Он признан виновным в покушении на хищение у предпринимателя 75 млн тенге под предлогом беспрепятственного подписания актов выполненных работ и перечисления бюджетных средств по договорам госзакупок работ по капитальному ремонту канализационных систем и водоснабжения города.

Жолдыбаеву было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями сроком на 5 лет.

«По протесту надзирающей прокуратуры, постановлением Судебной коллегии Алматинского городского суда приговор суда первой инстанции изменен. Жолдыбаеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями сроком на 5 лет. В зале суда осужденный был взят под стражу», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.