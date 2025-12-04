Фото: пресс-служба Минпросвещения

Сегодня стартовал X республиканский чемпионат WorldSkills Kazakhstan 2025. С 9:00 утра на площадках чемпионата начались соревнования по 45 компетенциям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, на территории Международного выставочного центра EXPO, а также на учебно-производственных и технологических базах партнёрских организаций для участников созданы условия, максимально приближённые к реальной производственной среде, с инфраструктурой, соответствующей международным стандартам WorldSkills.

В первый день соревнований площадки посетили более 4 000 человек. Среди них — школьники, студенты, региональные делегации, отраслевые эксперты, представители партнёрских организаций, образовательных учреждений и средств массовой информации.

Гости не только наблюдали за конкурсами, но и принимали участие в мероприятиях по профессиональной ориентации, а также знакомились с современными технологиями.

Соревнования первого дня охватывали такие направления, как электроника, мобильная робототехника, промышленный дизайн, кулинарное мастерство, информационная безопасность и другие. Оценка компетенций проводилась с участием независимых экспертов.

Чемпионат является одним из ключевых мероприятий в сфере профессионального образования, направленных на укрепление взаимодействия между системой технического и профессионального образования и производственным сектором.

Напомним, что X республиканский чемпионат WorldSkills Kazakhstan 2025 проходит в Астане с 3 по 9 декабря. Победители чемпионата получат право представлять Казахстан на мировом чемпионате профессионального мастерства 2026 года в Китае.