Я ехал к вам...

В нынешнем году исполнилось 190 лет, как Уральск посетил великий Пушкин. Он пробыл здесь меньше трех дней, но результатов кропотливой исследовательской работы и вдохновения, полученного здесь, ему хватило на создание множества произведений. В Приуралье и сегодня гордятся тем, что Уральск – единственный город в Казахстане, где побывал классик мировой литературы.

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Этой поездки в Уральск могло бы и не быть. Задумав написать исторический очерк о Емельяне Пугачеве и роман эпохи пугачевского восстания, поэт не ограничился изучением архивных материалов в столицах, решив лично побывать в тех местах, встретиться с современниками и очевидцами пугачевского восстания.

17 августа 1833 года Пушкин выехал из Петербурга, 16 сентября – достиг Оренбургского края. Он ехал по почтовому тракту, останавливался в станицах и городах, бывших во времена Пугачева крепостями. Жене, Наталье Николаевне Гончаровой, поэт пишет: «Последней точкой моего путешествия будет Оренбург». Но писатель Владимир Даль и естест­воиспытатель Григорий Карелин убедили Пушкина проехать в Уральск, говоря, что именно там прошли основные события Пугачевского бунта.

19 сентября из Оренбурга Пушкин пишет жене: «Завтра еду к яицким казакам. Пробуду у них дня три». Выехал он утром 20 сентября и уже на следующие сутки прибыл в Уральск. По рассказу очевидца, одет был Александр Сергеевич «в сюртук, плотно застегнутый на все пуговицы, сверху шинель суконная, с бархатным воротником и обшлагами, на голове – измятая поярковая шляпа… В фигуре и манерах было что-то чрезвычайно оригинальное». В поездке поэт отпустил усы и начал отращивать бороду. Этот необычный образ Пушкина, запечатленный художником, сохранился в музее. До сих пор идут споры, сопровождал ли его Владимир Даль.

Пушкин пробыл в Уральске двое с половиной суток, но это время было заполнено до предела. Его водили из дома в дом, и везде он узнавал что-то новое, вел записи. Эти записи осмысливались и приводились в порядок по дороге в Болдино, родовую усадьбу поэта, и в последующие годы. Сам по себе темпераментный, легкий, непоседливый Пушкин, когда дело касалось сбора исторических фактов, превращался во въедливого ученого, кропотливо запоминающего каждый факт. Поэт-исследователь сличал эти факты с другими источниками. Позже он писал: «Я посетил мес­та, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою».

Гостю показали исторический центр города, так называемый Кремль, где в детстве жил великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов, с чьих воспоминаний Александр Сергеевич начал собирать свидетельства очевидцев о Крестьянской войне. Большой интерес для поэта представлял Михайло-Архангельский собор с деревянной колокольней, выстроенной на месте взорванной восставшими каменной. Взрыв этой колокольни реалистически описан Пушкиным в монографии «Истории Пугачева». Ему был представлен свидетель восстания 88-летний настоятель собора В. И. Червяков. В той части города, которая и сейчас в народе именуется «куренями», Пушкин осматривал исторические дома на углу нынешнего проспекта Назарбаева и Стремянной улицы. В одном из них, деревянном, сохранившемся до сих пор, жила Устинья Кузнецова, ставшая женой Емельяна Пугачева. Сейчас там располагается музей самого известного из самозванцев, выдававших себя за царя Петра III. А в другом, каменном, который в свое время принадлежал видному участнику восстания М. Толкачеву, останавливался сам Пугачев наез­дами в город для руководства осадой. Пушкин посетил места боев в окрестностях – пойму реки Чаган с открытым видом на Белые горки, откуда в начале восстания спускался к городу немногочис­ленный отряд Пугачева.

По преданию, на Петропавловской площади восставшие казаки казнили ненавистных старшин. Сейчас в небольшом сквере располагается памятник Пушкину. Летом, ко дню рождения поэта, здесь традиционно читают его стихи.

Вызвал интерес у Пушкина и рыбный промысел уральских казаков, осмотрел он учуг – решетку для задержания промысловой рыбы. К слову, красную рыбу тогда доставляли в Москву и Петербург в живом виде. Хлебный мякиш смачивали самогоном, немного отжимали и забивали им жабры рыбы, обкладывали ее осокой или другой сочной травой, которую периодически смачивали водой. В дороге ценный груз был три месяца. Поэт в письме жене рассказывает, как «гостеприимные жители уральских берегов» накормили его черной икрой, при нем же изготовленной.

Видимо, здесь поэт услышал прекрасную поэтическую легенду об орле и вороне, вложенную в уста Пугачева на страницах по­вести «Капитанская дочка». В примечании ко второй главе «Истории Пугачева» Пушкин пишет: «В Уральске жива еще старая казачка, носившая черевики его (Пугачева) работы».

Побывав в Уральске, поэт убедился, что казаки – «зачинщики бунта». Они вполне сознательно готовили восстание, сами же выбирали для себя предводителя. «Для этого нужен был пришелец дерзкий и решительный. Выбор их пал на Пугачева», – говорится в «Истории Пугачева».

Внимательное чтение «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» убеждает в том, что многие сведения и детали, приведенные здесь, Пушкин почерпнул непосредственно из рассказов живых свидетелей восстания. Подробности осады Яицкой крепости, ярко описанной в «Истории Пугачева», такие как подкоп и взрыв колокольни, бедствия и голод осажденного гарнизона и многое другое, могли быть услышаны только в Уральске из уст очевидцев. В историческую монографию он включил предания о первых поселенцах на Яике, о походах в Хиву двух казачьих атаманов, легенду о «прародительнице» уральцев Гугнихе.

Пушкина интересовал не только русский фольклор. И самым, пожалуй, многозначительным в этом отношении фактом является запись старинного, замечательного эпического произ­ведения казахского народа о батыре Козы-Корпеше и его возлюбленной Баян-Сулу. Запись сделана чернилами неизвестной рукой, видимо, переводчиком. Эту легенду Пушкин мог услышать только в Уральске или ближайших его окрестностях.

Уже в Болдино поэт пишет: «Я побывал в тех краях, где имя Пугачева еще гремит». Причем уральские казаки свято верили, что Емельян Пугачев и был нас­тоящим императором Петром Федоровичем.

Оренбургско-уральская поездка Пушкина помогла ему пере­нестись в ту эпоху, ярко передать колорит места и времени, ясно понять роль личности и народа в восстании. Пос­ле своего путешествия за полтора месяца поэт написал три стихотворения, в том числе знаменитую «Осень», три сказки – «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О золотом петушке», две поэмы, повести. Собранные материалы он использовал при написании «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». К сожалению, не все творческие планы воплотились в жизнь. Часть записей так и осталась в черновиках. Если бы не ранняя смерть, возможно, «Маленькие трагедии» пополнило бы литературное произведение на основе легенды казахского народа.

Дом в стиле палаццо

На углу улицы Савичева и прос­пекта Назарбаева стоит замечательное по архитектуре здание – дом наказных атаманов. Через два года этому зданию будет 200 лет. В 1821 году после одного из крупных пожаров в городе наказной атаман Уральского казачьего войска Давид Бородин из Петербурга выписал итальянского архитектора Микеле Дельмедино, который и построил это здание в стиле итальян­ских палаццо. После смерти Бородина его преемник Василий Покатилов выкупил этот дом на казенные деньги для расположения в нем наказных атаманов и встречи почетных гостей.

Именно здесь и остановился Пушкин 190 лет назад. В 80-е годы прошлого века здесь располагался дом пионеров. 2006 год – знаковый в культурной жизни России и Казахстана. В РФ он был объявлен Годом Абая Кунанбаева, а в нашей стране – Годом Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате приурочено открытие в Уральске дома-музея. В торжественном мероприятии приняли участие президенты двух стран. Под музей отдано всего два зала дома наказных атаманов, большая часть здания занята военным госпиталем. Но об экспонатах можно слушать часами, поражаясь переплетению имен и судеб людей, оставивших неизгладимый след в истории.

Гостей музея встречает бюст великого поэта, рядом на стене – стихотворение, которое посвятил Пушкину писатель, поэт, журналист Жубан Молдагалиев.

– В Уральске Пушкин – «свой» поэт. Многое в его творчестве связано с этими местами. А потому такая любовь и внимание к нему, его произведениям. Различными мероприятиями уральцы отме­чают три даты: день рождения поэта, день его смерти и время, когда он посетил наш город. А здесь гости нашего музея могут увидеть, как бы выглядел Александр Сергеевич в 60 лет, – говорит заведующая домом-музеем Асыл­жан Мурзабулатова, указывая на портрет человека, которого помнят многие уральцы старшего поколения.

Небольшая экспозиция посвящена единственному официально признанному двойнику Пушкина – уральцу Владиславу Букрееву. В 1990 году тогда еще в Ленинграде он участвовал в Международном конкурсе двойников. Из трех тысяч претендентов был выбран именно он.

– Во время конкурса, когда к лицу Владислава Васильевича приложили посмертную маску поэта, совпало все, только нос уральца был короче на несколько миллиметров, – продолжает рассказ экскурсовод. – Уральцы еще помнят этот образ – высокий цилиндр, фрак и знаменитые бакенбарды. После получения титула двойника великого поэта Букреев не расставался с ними. Он был военным, но, видимо, не случайны те параллели между его жизнью и судьбой Пушкина. Владислав Васильевич писал стихи, хорошо рисовал, так же, как и Пушкин, делал графичес­кие рисунки на полях рукописей. В музее есть его картина – портрет маринис­та Айвазовского. Он активно участвовал в культурных мероприятиях, театрализованных постановках, много печатался в местных газетах.

Владислав Букреев умер в 2021 году. Свои заметки и публикации он собрал в папку и в октябре 2008 года передал в музей «Старый Уральск», подписав ее: «Я – двойник Александра Сергеевича Пушкина. Не забывайте меня». На время эти документы переданы в дом-музей А. С. Пушкина.

В основном зале музея воссоз­дан антураж первой половины XIX века, того времени, когда Пушкин был в Уральске. На стенах зеленые с золотом обои, изготовленные для музея по спецзаказу. У двери на вешалке – копии вещей поэта: крылатка, цилиндр, трость. Пушкин был небольшого роста – 161 см. Чтобы зрительно прибавить себе роста, поэт носил модный в то время головной убор – цилиндр. Комплекс по поводу небольшого роста был настолько силен, что в публичных местах к своей суп­руге Наталье Гончаровой, которая была на 10 см выше него, Александр Сергеевич не подходил. Модой того времени было и ношение трости. Поэт был заядлым дуэлянтом, и, чтобы правая рука не теряла силу, он носил весьма тяжелую трость, отлитую из металла.

Под стеклом – церковно-приходская книга из собора Архангела Михаила. В ней велась запись о рождении и смерти жителей Уральска, регистрировались акты венчания еще с 1832 года.

На стене над старинным клавесином восстановленные фото­графии улиц, старинных зданий и строений – ул. Большая Михайловская, Триумфальной арки, собора Архангела Михаила, церкви Петра и Павла, Ханской рощи, дома старшины войскового хозяйственного правления.

Подлинный экспонат в музее – серебряный молоток на сереб­ряном подносе, который был преподнесен Николаю II в 1891 году во время закладки храма Христа Спасителя. Книжный шкаф и сек­ретер в фонд музея сдал уралец Тимофеев. Книги взяты из библио­теки учителя Курилина.

На откидной полочке секретера – перо и рукопись. Возможно, за таким столом и работал поэт в дни приезда в Уральск. Казалось бы, ничем не примечательный ламберный стол, на котором раскладывали пасьянс, играли в карты. Но ценность экспоната во многом зависит от умения экскурсовода подобрать историю для него.

– Пушкин был заядлым картежником, – рассказывает заведующая музеем. – За ним всегда водились долги, по которым он не торопился расплачиваться. Поэтому судебные приставы были частыми «гостями» в его доме. Порой это и заставляло его писать. «Графа Нулина» он написал за один день, отнес рукопись в издательство, получил деньги и расплатился с долгами. Но даже после смерти за поэтом осталась огромная по тем временам сумма долгов. Для сравнения: Жангир-хан построил Ханскую ставку, затратив 37 тысяч рублей. Император Николай I выплатил вдове Пушкина 138 тысяч рублей, из которых 98 тысяч ушли на погашение долга, остальная сумма – на организацию похорон поэта и назначение пенсии вдове и детям.

На обшитом зеленым сукном рабочем столе, переданном в музейный фонд известной в Уральске семьей врача Журавлева, – письменные принадлежности XIX века, пепельница для сигар, копии рукописей поэта, портрет Натальи Гончаровой. Над столом – гравюры видов старинного Уральска и фотографии тех, чье имя связано с Уральском и этим домом. На одной из них – атаман Василий Покатилов, который встретил поэта в Уральске, дал ему доступ в архивы.

Вслед за Пушкиным

Писатель, этнограф, лексикограф, собиратель фольклора, воен­ный врач Владимир Иванович Даль в течение восьми лет служил чиновником особых поручений при оренбургском губернаторе Перовском. Часто бывал в Уральске, в Бокеевской орде, пользовался здесь большим авторитетом. Каждый свой приезд в Уральск он останавливался именно в этом здании. Махамбет Утемисов в письме просит Перовского о том, чтобы «для урегулирования дел прислали праведного человека», который бы вник в проблемы», имея в виду Даля. Встретив Владимира Ивановича в Оренбурге и увидев его наработки, Пушкин советует ему составить толковый словарь. Даль посвятил несколько произведений казахскому народу, таких как «Майна», «Бикей и Мауляна», которые позже были переведены на казахский язык.

Колумб русского романтизма Василий Жуковский приезжает в Уральск в июне 1837 года, уже ­после гибели Пушкина. Жуковский сопровождал своего ученика, будущего императора Александра II. Они тоже останавливаются в доме наказных атаманов. В этот ­приезд Жуковский и расспраши­вает местных жителей о пребывании Пушкина в Уральске. В творческом ­наследии писателя – статьи о видах рыбной ловли на Урале.

Известный ученый-географ, путешественник, исследователь Каспийского моря Григорий Карелин помогал в организации музея в Уральске. Один из экспонатов – чучело птицы, сделанное им, – до сих пор хранится в фонде областного музея. Григорий Силыч был советником Жангир-хана, а его дочь Лиза Карелина любила гулять по ханскому яблоневому саду. В будущем она станет женой известного ученого-биолога Бекетова и бабушкой поэта Александ­ра Блока. Блок напишет поэму «Скифы», возможно, благодаря рассказам своей бабушки.

– История любит шутить, – говорит Асылжан Габдулловна. – Перед смертью Пушкин просит свою жену и музу Наталью Гончарову сохранять по нему траур­ в течение года. Она выходит замуж спустя шесть лет после гибели поэта за генерала Петра Ланского. Во втором браке рождаются дети. Одна из дочерей – Софья – выходит замуж за генерала Николая Шипова. После женитьбы он был направлен в Уральск наказным атаманом. В течение восьми лет Софья Ланская-Шипова была полновластной хозяйкой этого здания.

Над комплектом винтажной мебели XIX века ценнейший экс­понат музея – оригинал порт­рета наказного атамана Давида Бородина кисти великого художника Василия Тропинина. Если поймать взгляд атамана, а затем отойти на несколько шагов в сторону, кажется, будто портрет следит за вами. Художник писал галерею полководцев войны 1812 года. Портрет Бородина был написан в 1827 году, в том же, что и портрет Пушкина. Возможно, они даже встречались в доме художника в Петербурге, когда позировали. Правда, уральскому дому-музею досталась лишь копия портрета поэта.

В зале музея установлен и информационный киоск, посвященный Абаю Кунанбаеву. Он первым перевел труды Пушкина на казахский язык. Полтора века назад основная масса населения была неграмотная, поэтому на стихи была наложена музыка, и в качестве песен эти переводы дошли до наших дней.

Завершает экспозицию посмерт­ная маска поэта.

– До последнего вздоха рядом с поэтом находился его друг и товарищ Владимир Даль. Именно он приказал после смерти поэта снять с его лица посмертную ­маску. Это одна из четырех копий. Оригинал находится в музее на Мойке в Санкт-Петербурге. В Уральск, тогда еще в литературный музей, копию привезли в 1977 году, – заключает заведую­щая музеем.

Память о классике мировой литературы живет в сердцах уральцев. Одни из самых красивых и ярких мероприятий, передающих величественную и притягательную атмосферу XIX века, – пушкинские балы – проводятся каждую осень во многих школах и вузах области. В последних числах сентября в Оренбурге прошли международные историко-краеведческие чтения, где свой доклад представила и заведующая уральским домом-музеем А. С. Пушкина Асылжан Мурзабулатова. Ну а дом наказных атаманов, как и два века назад, полон гостей, которые, с интересом слушая «преданья старины глубокой», находят их отголоски в современном облике родного Уральска.