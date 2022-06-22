Я – новый хозяин

Рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций.

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В мае на встрече с представителями бизнеса Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо выстроить более эффективную систему выявления и реагирования на факторы давления на бизнес. Глава государства подчеркнул, что каждый выявленный факт рейдерства или необос­нованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контро­ле генерального прокурора. Еще в 2021 году Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц». В этой связи статья 249 Уголовного кодекса дополнена новой частью 1-1, устанавливающей уголовную ответственность за рейдерство, связанное с применением так называемых «силовых» методов, то есть с использованием контролирующих, правоохранительных и других органов.

Что же такое рейдерство? Прос­тыми словами: это поглощение предприятия против его воли. Рейдеры пытаются обострить конфликт между акционерами, вносят в протоколы собраний заведомо недостоверные результаты голосования, устраивают дополнительные проверки со стороны контролирующих органов, подделывают документы, шантажируют, угрожают…

Сама статья дает достаточно широкое понятие рейдерства, необходимое для точной квалификации действий захватчиков бизнеса. Деяния, предусмотренные этой статьей, могут повлечь до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью временно или пожизненно.

Как пояснил начальник управления прокуратуры города Нур-Султана советник юстиции Елдар Нурмаханов, случаи настоящего рейдерства на самом деле очень редки. Но они есть, и один из них пришелся на 2020 год. Тогда прои­зошел рейдерский захват ТОО «Unity-Astana», занимавшегося сдачей производственных объектов в аренду. Позарились на чужое члены организованной преступной группировки «Алибовские». Произошло все в лучших традициях подобных преступлений, но со своей «изюминкой»: инициатором самовольного захвата стала женщина, входившая в состав учредителей с 9,5% доли уставного капитала.

Как все начиналось? А начиналось все вполне мирно и по-деловому. В 2005 году Акмолинским областным союзом сельских потребительских кооперативов и десятью жителями города Нур-Султана было создано товарищество с ограниченной ответственностью «Unity-Astana». Дело оказалось прибыльным, и в течение семи лет у компаньонов не возникало разлада в корпоративных отношениях.

Но в 2012 году председатель Акмолинского облпотребсоюза Тлеулес Бекмурзин, имевший в ТОО «Unity-Astana» долю в размере 19%, скончался, успев перед смертью завещать ее дочери и супруге в равных частях. Таким образом, каждая из женщин – Гульнар Бекмурзина и Райхан Бекмурзина – стали обладательницами по 9,5 %, что и было отображено в обновленном учредительном соглашении участников от 17 сентября 2014 года.

В 2015 году другой участник товарищества Юрий Цхай на основании договора купли-продажи выкупил долю Акмолинского облпотребсоюза в уставном капитале ТОО «Unity-Astana» в размере 74,529%, тем самым став основным учредителем товарищества с долей в уставном капитале 77,3%. И это тоже нашло отражение в учредительном договоре, а также в уставе товарищества.

Такое положение в корне не устроило дочь почившего председателя. Гульнар Бекмурзина, узнав, что основным учредителем товарищества стал Юрий Цхай, который, по ее мнению, должен был исполнить предсмертную просьбу отца – передать всю долю Акмолинского облпотребсоюза ей, отказалась подписывать измененный учредительный договор и устав товарищества. Причину указала такую: соглас­но п. 7.2.12 устава ТОО «Unity-Astana», Юрий Цхай, прежде чем купить всю долю Акмолинского облпотребсоюза, был обязан заблаговременно уведомить всех участников товарищества о своем намерении. А раз предупреждения не поступало, то считать сделку законной нет оснований. К самому же оппоненту женщина прониклась глубокой антипатией.

Вместе с тем 20.01.2017 года Гульнар Бекмурзина приобрела долю своей мачехи Райхан Бекмурзиной в размере 9,5%, оформив данную сделку договором дарения. Тем самым она стала фактическим владельцем доли в размере 19% уставного капитала ТОО «Unity-Astana», но ввиду напряженности ее отношений с директором товарищества Юрием Цхаем в базу данных ­юридических лиц Министерства юстиции РК своевременно не было внесено соответствующее изменение по государственной регистрации вышеуказанной сделки.

В течение 4 лет Гульнар Бекмурзина и Юрий Цхай не смогли прийти к обоюдному решению, их встречи чаще всего заканчивались конфликтами и обвинениями последнего в обмане при распределении положенных дивидендов. Противостояние усугублялось еще и тем, что Гульнар Бекмурзина уже продолжительное время страдала от серьезных проблем со здоровьем, на лечение требовались большие деньги, а дохода, за исключением доли в ТОО «Unity-Astana», у женщины не было. Тогда-то и возник преступный умысел: захватить власть самовольно и таким образом обеспечить себя деньгами.

Без принципов и морали

За помощью Гульнар Бекмурзина обратилась к своей хорошей знакомой – частному нотариусу из столицы Жайнагуль Торекул. Пояснила без обиняков: «Эта доля должна была стать моей, поможешь – в долгу не останусь, взамен отдам половину своей доли».

Нотариус ответила согласием, и криминальные теперь уже партнеры разработали план действий, согласно которому в первую очередь необходимо было ввести Жайнагуль Торекул в состав учредителей товарищества, а уже потом, с полным правом принять меры по увольнению Цхая с должности директора товарищества с последующим установлением контроля над юридическим лицом.

Начали с составления фиктивного договора займа: якобы нотариус дала в долг Гульнар Бекмурзиной денежные средства в размере 32 млн тенге, которые та обязалась вернуть не позднее апреля 2019 года. По истечении указанного срока, также по инициативе Жайнагуль Торекул, другим частным нотариусом Нур-Султана, не подозревающей о преступных планах обратившихся к ней женщин, была составлена исполнительная надпись по взысканию с Бекмурзиной денежных средств в размере 32 066 662 тенге в пользу Торекул с учетом расходов последней, затраченных на нотариальные услуги.

Дальше к делу подключили также ничего не подозревавшего частного судебного исполнителя, который на основании вышеуказанной пояснительной надписи возбудил исполнительное производство по взысканию с Гульнар Бекмурзиной вышеуказанных денежных средств в пользу нотариуса. В рамках вышеуказанного исполнительного производства была произведена оценка доли Гульнар Бекмурзиной в ТОО «Unity-Astana», которая, согласно отчету об оценке недвижимого имущества, составила 147 млн 623 тыс. тенге. Что произошло дальше, нетрудно догадаться: на основании представления частного судебного исполнителя об обращении взыскания суммы на долю в имуществе Гульнар Бекмурзиной судом столичного района «Байконыр» было вынесено определение о взыскании в пользу Жайнагуль Торекул задолженности из доли должника в размере 9,5% в ТОО «Unity-Astana».

В 2020 году по заявлению Жайнагуль Торекул исполнительное производство было приостановлено в связи с рассмотрением в специализированном межрайонном экономическом суде столицы иска Гульнар Бекмурзиной к Юрию Цхаю о признании недейст­вительными учредительного договора и устава ТОО «Unity-Astana», тех самых, по которым последний стал основным учредителем товарищества.

Чтобы отстаивать позицию Гульнар Бекмурзиной по указанному иску, Жайнагуль Торекул на основании вышеуказанного мнимого договора займа и исполнительного производства вступила в гражданское дело в качестве третьего лица. Но решать дело цивилизованным путем дамы не были настроены: в середине июля 2020 года предприимчивая нотариус обратилась к своему знакомому с отчетливым криминальным прошлым Данияру Бейсекееву. Разговор был коротким: требуется совершить рейдерский захват товарищества для установления над ним контроля, с последующим увольнением Юрия Цхая с должности директора. В качестве оплаты услуг нотариус обещала передать исполнителям часть своей доли в уставном капитале.

Бейсекеев предложение оценил, как и его шеф Алибек Нарбеков, решивший, что такой лихой эпизод сыграет на руку всей группе и повысит ее авторитет в криминальных кругах. Сформировали команду, раздали указания, кто за что отвечает в деле. Привлекли к делу сведущего в юриспруденции Каната Туякбаева, которого нисколько не смутило подобное приглашение – деньги, как известно, не пахнут.

После чего Торекул как частный нотариус от имени соучредителя ТОО «Unity-Astana» Бекмурзиной составила доверенность на Туякбаева о представлении ее интересов во всех государственных и негосударственных органах. На следующий день юрист, не имея законного основания и отношения к ТОО, в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 19 Закона РК «О нотариате», запрещающего нотариусу заниматься предпринимательской деятельностью, составила фиктивную доверенность о том, что она, якобы являясь соучредителем товарищества с долей в уставном капитале 9,5%, уполномочила Бейсекеева представлять ее интересы во всех государственных и негосударственных органах по вопросам принятия, оформ­ления и управления ее долей. Делалось это для юридического обеспечения безопасности Бейсекеева и Туякбаева при совершении ими рейдерства, а также для придания вида законности их противоправным деяниям – нотариус не исключала вероятности обращения Юрия Цхая в правоохранительные органы.

А дальше преступники перешли в активную фазу действий. Заехав на территорию «Unity-Astana», Бейсекеев и Туякбаев начали нелицеприятный разговор с Юрием Цхаем, предъявив ему доверенности от Бекмурзиной и Торекул: «Мы пришли представлять их интересы, в связи с чем будем участвовать в управлении товариществом». Юрий Цхай, очевидно понимая, что разговаривать пришли неспроста, все же попросил предоставить ему документы, доказывающие, что Торекул стала соучредителем товарищества, ведь согласно учредительным документам последняя не имела никакого отношения к фирме. Но просьба осталась без ответа: Бейсекеев и Туякбаев продолжали давить на то, что с этого момента они сами будут распоряжаться долями вышеуказанных лиц.

Законный директор, указывая на то, что их намерения противоречат нормам Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», предложил отделить долю Бекмурзиной от ТОО «Unity-Astana». Но такой вариант не устраи­вал преступников: они твердо намерены участвовать в управлении товарищест­вом наравне с Цхаем и получать выгоду параллельно с основным учредителем.

Остальные члены группировки, четыре человека, уже распределились по территории – по команде руководителя банды Нарбекова обеспечивать круглосуточную охрану офиса и в случае оказания сопротивления со стороны Юрия Цхая и его сторонников давать отпор. У самого же Нарбекова были далеко идущие планы: обещанных процентов ему показалось мало, а потому он решил принять меры по завладению долями основного учредителя.

Что касается не обремененной моралью и профессиональной этикой нотариуса, то она была занята изготовлением нового подлога. Понимая, что остальные соучредители товарищества, возможно, их не поддержат, Торекул составила фиктивный протокол № 1 общего собрания участников вышеуказанного товарищества. В нем она умышленно указала заведомо недостоверные сведения о количестве участвовавших и голосовавших лиц на данном собрании, согласно которому якобы единогласным решением участвовавших Юрий Цхай был уволен с должности директора, а вместо него назначена Бекмурзина сроком на пять лет с правом первой подписи. После чего протокол был подписан Бекмурзиной в качестве председателя собрания и самой Торекул в качестве секретаря собрания…

Мы не будем рассказывать все перипетии этой истории. Но дальнейший сюжет, надо думать, понятен: члены ОПГ «Алибовские» вместе с другими рейдерами вынудили директора ТОО покинуть территорию предприя­тия. После подделки протокола общего собрания учредителей и назначения директором Гульнар Бекмурзину охраняли захваченную территорию от посторонних лиц, перезаключили договоры с арендаторами и контролировали доходы предприятия.

Вот как потерпевший Юрий Цхай в суде вспоминал произошедшие события: «Один раз «Алиба» сказал, куда бы ты ни обращался, никто тебе ничего не решит». Это его слова – «Никто тебе не поможет». Что я напрасно упираюсь, не соглашаюсь на их условия. Иначе как «рейдерский захват» его не назовешь, просто прийти и сказать: «Я – новый хозяин».

– Закономерным итогом этого криминального беспредела стало серьезное наказание для преступников: в течение 2021–2022 годов лидер Алибек Нарбеков, члены ОПГ «Алибовские» и другие участники рейдерства, всего 13 человек, 9 из которых – члены ОПГ, были осуждены к различным срокам лишения свободы. В ходе досудебного расследования и в ходе судебного следствия подсудимые признали свою вину как участники группового уголовного правонарушения, – прокомментировал советник юстиции Елдар Нурмаханов. – Что касается потерпевшего Юрия Цхая, то им был заявлен иск о взыскании солидарно с виновных лиц невозмещенного ущерба на сумму 8 839 861 тенге и представительских расходов в сумме 800 000 тенге. Действительно, согласно обвинительному акту, в результате незаконных действий подсудимых ТОО «Unity-Astana» в лице директора Цхая был причинен существенный вред в размере 4 900 000 тенге. Эта сумма ущерба и была возмещена подсудимыми в полном объеме, о чем стороной защиты были представлены в суд подтверждающие документы.

