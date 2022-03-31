Глава МЧС Юрий Ильин на брифинге в СЦК ответил на вопрос, что делается для того, чтобы Нур-Султан не топило весной и при сильных дождях летом, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Понятно, что растет площадь города, количество жителей, застройка. Да, я согласен с претензиями, как житель Нур-Султана, что при выпадении обильных осадков ливневая канализация не всегда справляется. По информации, которой мы располагаем, акимат принимает меры по увеличению количества ливневой канализации», - сказал Ильин.

Он рекомендовал астанчанам адресовать свои претензии архитекторам и застройщикам, так как такие вещи «необходимо предусматривать заблаговременно, прежде, чем начинать строить дома и улицы».

Министр заверил, что со своей стороны власти сделали всё, чтобы не было риска разлива реки Есиль.

«Если посмотреть на течение реки Есиль, непосредственно по выходу его из города, по объездной трассе, то проведена большая работа по дноуглублению и расширению русла реки, установке плотин, которые позволяют регулировать поверхностные стоки. Кроме этого, с учетом риска в случае аварийного прорыва Вячеславского водохранилища, сейчас проходит ПСД проект, позволяющий из чаши контррегулятора произвести сброс воды в реку Нура, для того, чтобы обеспечить защиту Нур-Султана от подтопления», - резюмировал глава МЧС.