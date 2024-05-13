Яблони, сирень и тюльпаны зацвели в Астане

В парке, расположенном на территории столичного района Байконыр, есть яблоневая аллея

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном парке «Ататюрк» зацвели около 100 яблонь, более 50 кустов сирени. Весенние тюльпаны также украшают парк своей красотой, сообщает Kazpravda.kz

Жители и гости столицы активно проводят время в парке, фотографируются возле яблоней, сиреней и тюльпанов.

«Я вообще не думала, что в нашей столице есть такие яблони. В последний раз я видела такую красоту в Турции. Честно говоря, мы приехали в парк только для прогулки. Увидев всю эту красоту, наша прогулка продолжилась фотосессией. Здесь очень красиво», – поделилась впечатлением посетительница парка Гульдария Сарсенова.

По словам других жителей и гостей столицы, этот парк самый тихий в городе, «поистине незаменимое место для отдыха», «аллея нового вдохновения с красивыми видами».

В городской администрации отметили, что парк «Ататюрк» был построен 20 лет назад, в 2004 году, и за годы стал одним из самых любимых мест горожан и гостей столицы. Здесь также проводятся культурно-массовые мероприятия города.