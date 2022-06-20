Январские события: 27 организаторов преступлений установили в регионах Казахстана

В различных регионах Казахстана установили 27 организаторов преступлений, совершённых во время январских событий. Об этом сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев в ходе брифинга в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Генеральная прокуратура продолжает информировать о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями. Как известно, в те трагические дни погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма были совершены в городах Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях", – сказал спикер.

Он отметил, что по всем этим фактам начато более 5 тысяч досудебных расследований.

"На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни "Коктобе". Сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет. Особая роль была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как "Дикий Арман", и его сообщников", – продолжил Шалабаев.

По его словам, 6 января одним из участников его группировки была реализована раздача пистолетов марки "Glock" и "Макарова" преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу "Казахстан" в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных.

"Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены "старшие", которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тысяч тенге. Рядовым соучастникам было поручено вооружиться холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений. В качестве отличительного знака у всех преступников должны были быть белые повязки на рукавах", – дополнил Серик Шалабаев.

"Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 гражданина, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц "Ritz Carlton" и "Казахстан". В последующем, потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался. За совершение указанных преступлений арестовано 40 подозреваемых лиц", – резюмировал Шалабаев.

Также он отметил, что работа по установлению остальных участников преступной группировки продолжается.