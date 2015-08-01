В мире
Японец живет в аэропорту "Шереметьево" уже 2 месяца
Айдар Утешев
С мая месяца 36-летний журналист Тэтсуя Або находится в "стерильной" зоне московского аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ria.ru.

По его словам, причиной для этого стали политические соображения. Або не хочет возвращаться домой из-за того, что он вынужден публиковать неправду, и просит оказать помощь в получении российского гражданства.

Представители аэропорта сообщают, что гражданин Японии живет в аэропорту на свои деньги, и претензий к нему нет, так как он "законы не нарушает и по законодательству оснований для выдворения его из международной зоны аэропорта нет".

Японец обосновался в укромном уголке, насколько это возможно в аэропорту, прямо у входа в терминал D, за колонной и большим рекламным стендом. Кресел там нет, так что это спасает от излишнего внимания вылетающих.

С двух сторон подходы к своей скромной обители он отгородил чемоданами. На выдвинутых вверх ручках с одной стороны - плед, с другой - серый пиджак с георгиевской ленточкой на лацкане, приколотой значком в виде российского триколора.

В пределах его пространства кроме постели - несколько бутылок из-под питьевой воды, стопка из пяти неоткрытых алюминиевых лотков с едой, которой кормят в полете, бумажный пакет из кофейни, сумка и пара ботинок. Последние выставлены на импровизированном "пороге" этого жилища, как это принято в японских домах.

55bca06266cfc1438425186.jpg

Российское издание отмечает, что японцу запрещено общаться с журналистами. Всех интересующихся, охрана просит не контактировать с гостем. Одному из журналистов все же удалось окликнуть "жителя Шереметьево".

"Полиция просила прекратить это. Потому что это может повлиять на вопрос о гражданстве", - ответил Або.

Администрация "Шереметьево" так же рассчитывает, что "уполномоченные государственные органы решат вопрос с пребыванием данного гражданина".

Популярное

Все
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Два новых министерства появились в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Технологии , В мире
Китайские астрономы сообщили о возможных сигналах от "инопл…
В мире
Пластик добрался до Антарктиды
В мире
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магаз…
В мире
Опасность "ядерной зимы" на Земле продолжает расти

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]