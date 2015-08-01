Японец живет в аэропорту "Шереметьево" уже 2 месяца

С мая месяца 36-летний журналист Тэтсуя Або находится в "стерильной" зоне московского аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ria.ru.По его словам, причиной для этого стали политические соображения. Або не хочет возвращаться домой из-за того, что он вынужден публиковать неправду, и просит оказать помощь в получении российского гражданства.Представители аэропорта сообщают, что гражданин Японии живет в аэропорту на свои деньги, и претензий к нему нет, так как он "законы не нарушает и по законодательству оснований для выдворения его из международной зоны аэропорта нет".Японец обосновался в укромном уголке, насколько это возможно в аэропорту, прямо у входа в терминал D, за колонной и большим рекламным стендом. Кресел там нет, так что это спасает от излишнего внимания вылетающих.С двух сторон подходы к своей скромной обители он отгородил чемоданами. На выдвинутых вверх ручках с одной стороны - плед, с другой - серый пиджак с георгиевской ленточкой на лацкане, приколотой значком в виде российского триколора.В пределах его пространства кроме постели - несколько бутылок из-под питьевой воды, стопка из пяти неоткрытых алюминиевых лотков с едой, которой кормят в полете, бумажный пакет из кофейни, сумка и пара ботинок. Последние выставлены на импровизированном "пороге" этого жилища, как это принято в японских домах.Российское издание отмечает, что японцу запрещено общаться с журналистами. Всех интересующихся, охрана просит не контактировать с гостем. Одному из журналистов все же удалось окликнуть "жителя Шереметьево"."Полиция просила прекратить это. Потому что это может повлиять на вопрос о гражданстве", - ответил Або.Администрация "Шереметьево" так же рассчитывает, что "уполномоченные государственные органы решат вопрос с пребыванием данного гражданина".