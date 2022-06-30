Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области объяснили вспышку света, напугавшую жителей города Тараза этой ночью, сообщает Kazpravda.kz.

Информацией о внезапной вспышке запестрили минувшей ночью жамбылские паблики. Пользователи Сети недоумевали, что же произошло.

«Кто-нибудь знает, откуда была эта вспышка? Перед этим подул сильный ветер, буквально пару секунд полил дождь. И вспыхнуло все небо ярким светом, затем выключился везде свет», – говорится описании к видео о «странном явлении».

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области прокомментировали, что сообщение о пожаре по улице Жаугаш батыра, на территории Сахзавода в Таразе, поступило к ним 29 июня в 23:29 часов.

«Оперативно прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что в результате обрыва проводов в сетях высокого напряжения произошло короткое замыкание, в результате чего распространения огня не произошло. Каких-либо действий со стороны огнеборцев не производилось (осуществлялось дежурство)», – отметили в ведомстве.

Дальнейшие действия проводили сотрудники электросети. Пострадавших и погибших нет.