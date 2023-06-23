Яркая звезда по имени Магжан

25 июня 1893 года в ауле Сарытомар на севере Казахстана в семье зажиточного степняка Бекена родился третий сын. У Бекена с супругой Гульсим было семь сыновей и две дочери: Муслим, Кахарман, Магжан, Мухаметжан, Салтай, Калижан, Сабыржан, Гуляндан, Гулбарам. Всем своим детям отец дал начальное образование, а Магжан, Калижан, Сабыржан получили и высшее. В то время не каждый родитель мог позволить себе такое, но Бекен, человек прогрессивных взглядов, понимал, что будущее за просвещенными людьми, и делал для своих детей все возможное.

Магжан выделялся с раннего детства: у него был острый ум, цепкая память, и способность к стихосложению тоже проявилась рано. К сожалению, первые стихи не сохранились. Уже в четыре года мальчик умел читать на нескольких восточных языках: арабском, персидском, турецком. После окончания медресе Бегишева Магжан поступает в медресе «Галия».

Способного ученика замечает классик татарской литературы педагог Галымжан Ибрагимов. Он и советует талантливому юноше совершенствовать и развивать свои знания. При его поддержке в 1912 году в Казани выходит в свет первый сборник Магжана Жумабаева «Шолпан». Он заявляет о себе как поэт, и читатель его принимает.

Тогда же Миржакып Дулатов и Ахмет Байтурсынулы настоя­тельно рекомендуют Магжану изучать русский язык. Так для него открывается мир русской поэзии. Вскоре Магжан поступает в Омскую педагогическую семинарию, одновременно сотрудничает с газетой «Қазақ». В годы учебы в Омске создает общество «Бірлік», редактирует рукописный журнал «Балапан».

Большую роль в становлении личности Магжана сыграли академик Григорий Потанин, акын, ученый Миржакып Дулатов, директор семинарии Александр Сидельников. Так, уже после первой встречи Потанин говорил о том, что Магжана ждет яркое будущее, проводя аналогию с Шоканом Уалихановым.

Буревестник Великой степи

С 1917 года, с началом Февральской революции, в творчестве акына начинают звучать политические нотки. Со всей горячностью души он пишет о независимости, свободе, его волнует судьба родного народа. В 1918-м в Омске он пишет стихотворение «Мое желание». Достаточно прочесть лишь пос­ледние строки, чтобы понять, каким было внутреннее состоя­ние поэта в те годы:

Слышишь, судьба,

не хочу подаяний!

Полною мерой отмерь

мне страданий,

Жги на огне, в три погибели гни!

Если народ разбужу я стихами,

Горе отступит, и жаркое пламя

Высушит слезы, к чему мне они!

Именно тогда Магжан становится популярным, узнаваемым среди казахской интеллигенции. Он вступает в ряды «Алаш», его включают в состав областного комитета партии. Однако активно политикой акын не занимается, зато много времени уделяет творчеству, журналистике, возглавляет газету «Бостандық туы», а в 1922 году издает свой труд «Педагогика».

Особенно продуктивным в его биографии можно назвать ташкентский период. Именно тогда выходят в свет поэма «Батыр Баян», цикл стихов, посвященных Туркестану, публицистические труды об Ақан сері, Бухар-жырау, Абубакире Диваеве. Жумабаев продолжает сотрудничать с газетой «Ақ жол» и журналом «Шолпан». В 1922–1923 годах в Казани вышли сразу два сборника, которые стали ярким свидетельством его поэтического таланта.

В 1923-м Магжан Жумабаев по приглашению наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского преподает восточные языки в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Тогда же он учится в Московском литературно-художественном институте, возглавляемом знаменитым поэтом Валерием Брюсовым. Учеба в Москве сыграла большую роль в творчестве и жизни Магжана.

Судьба уготовила ему особую роль. Труды Жумабаева по педагогике актуальны по сей день. Его стихи продолжают читать. Его статьи и ныне служат мерилом журналистского мастерства. Его творчество высоко ценили коллеги-литераторы и любил народ. К сожалению, яркая звез­да Магжана рано погасла. Как и многие представители передовой интеллигенции, он был уничтожен тоталитарной сис­темой.

В июле 1929 года Маг­жана арестовали. Его забрали из дома в Петропавловске. Как и другие члены партии «Алаш», Магжан был осужден на 10 лет каторж­ных работ и отправлен в карельские леса на Соловки, в известный лагерь для политзаключенных.

Находясь в заключении, Маг­жан честно трудился сначала учителем, затем начальником объединенной санчасти нескольких лагерей. За него хлопочут Максим Горький и его жена Екатерина Пешкова. Благодаря им он был досрочно освобожден, но ненадолго.

В 1936-м Магжан вернулся в Петропавловск, и Сакен Сейфуллин оказывает ему поддерж­ку. Жумабаев работает преподавателем в техникуме. Тогда же он пишет заявление с просьбой принять его в Союз советских писателей: «От чистого сердца буду служить советской литературе».

Но все произошло иначе. В 1937-м, горестном для казахского народа году, выдающийся поэт, писатель, педагог снова был брошен в застенки, в этот раз навсегда. Он уходил, понимая, что вряд ли вернется, но все же нашел в себе силы сказать жене: «Я не прощаюсь. Ведь даже сам Бог не карает дважды за один и тот же грех...»

В архивах НКВД сохранилось заявление Магжана Жумабаева на имя народного комиссара рес­публики, в котором он признается в том, что занимался шпион­ской деятельностью в пользу Японии: «Желая искупить свою вину перед Советской властью, чистосердечно заявляю, что предъявленные мне обвинения в том, что я, Джумабаев, занимался на протяжении нескольких лет шпионской деятельностью в пользу одного из иностранных государств – подтверждаю. Шпионажем в пользу Японии я, Джумабаев, начал заниматься с 1919 г. и продолжал эту работу до 1929 г., т. е. по день моего ареста и отправки в лагеря. По отбытию из таковых и возвращения в Казахстан в 1936 г. я возобновил свою шпионскую работу в пользу названного государства...» Как было написано это признание? Об этом можно только догадываться.

В 1938 году поэт был расстрелян. По воспоминаниям жителей аула Сарытомар пос­ле ареста Магжана человек в милицейской форме обыскивал дома, он искал рукописи, найденное изымал и сжигал сразу. За утаивание стихов грозили расправой, арестом.

Горячее сердце

Магжан Жумабаев – автор со своим неповторимым стилем, он видел жизнь и людей по-своему. В каждом произведении оставил часть своей души. Он очень любил свой народ, свою землю, тонко и умело передавал внутренний мир казахов. Его поэмы «Батыр Баян», «Қорқыт», «Жүсіпхан» вошли в сокровищницу казахской литературы. Маг­жан переводил на казахский язык произведения Лермонтова, Бальмонта, Мережковского, Вс. Иванова, Мамина-Сибиряка, Горького, Блока, а также стихи и поэмы Гете, Гейне и других зарубежных поэтов.

Вот как писал о нем Мухтар Ауэзов: «Из казахских поэтов, писателей я, конечно, люблю Абая, после него люблю Магжана… Его поэтическая индивидуальность настолько уникальна, что он перерастает рамки своей эпохи. Из числа всех нынешних писателей только слово Магжана устремлено в будущее и достойно останется в памяти грядущих поколений». Рассказ Жумабаева «Шолпанның күнәсі» стал первым произведением в казахской прозе с элементами психологического анализа и попыткой вглядеться в коридоры человеческого подсознания.

Творческое наследие Магжана Жумабаева дошло до нас благодаря его второй супруге – Зулейхе. Более двадцати лет она тайно хранила труды акына, веря в то, что его звезда вновь зажжется. Надежды ее оправдались: 8 июля 1960 года по решению суда Магжан Жумабаев был реабилитирован посмертно.

В потоке истории

В родном ауле акына Сарытомаре в местной школе в 1989 году один кабинет был отведен под музей Магжана Жумабаева. Инициатива принадлежала неравнодушному жителю Ерику Каскей­улы. Тогда же в музее появились первые экспонаты, которые собирали всем аулом.

Через четыре года у соснового бора был поставлен четырехкомнатный сруб, так музей справил новоселье. В центре совхоза был установлен памятник поэту, автор работы – акмолинский скульптор Азат Баярлин. В 2003-м, в канун празднования 110-летия акына, памятник был перенесен и установлен возле музея. В 2008-м в музее был произведен капитальный ремонт, обновлены экспозиционный и мемориальный залы.

Почитатели таланта акына могут увидеть здесь предметы быта, личные вещи поэта. Так, в музее есть книга «Педагогика», изданная в 1922 году в Ташкенте, документы, подтверждающие учебу в Омской педагогической семинарии, личные записи поэта. Один из ценных экспонатов – сборник «Өлеңдер жинағы», вышедший в 1923 году в Ташкенте. Стоит отметить, что изданию сборника сильно помог друг и соратник Магжана Султанбек Кожанов, работавший в те годы секретарем Туркестанского ЦК. Открывается книга вступительным словом Кожанова. Книгу в 1989 году в дар музею передала супруга акына Зулейха.

Каждый экспонат словно страница летописи не только отдельной семьи, но и целой страны.

Вот старая кровать, почерневшая от времени, принадлежавшая семье Жумабаева Бекена, старинный сырмак, по которому ступали ноги будущего поэта, сапоги Зулейхи, цветастая шаль – лучший подарок для модниц в те времена. Глядя на них, мысленно переносишься во времена, когда жил Магжан... Всего в музее свыше пятиста уникальных экспонатов.

– В музей приезжают из разных регионов страны, из других стран. Мы рады всем, – говорит директор музея Айгуль Жуныс­паева.

…Если вы окажетесь в Северо-Казахстанской области в районе имени Магжана Жумабаева, не поленитесь, придите в музей, узнайте мир акына, почувствуйте его энергетику. Думаю, что вы не пожалеете.