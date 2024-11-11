Яркие победы казахстанских спортсменов на минувшей неделе

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство туризма и спорта РК опубликовало информацию о самых запоминающихся выступлениях казахстанских спортсменов прошлой недели, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТС РК

Шахматы: Двукратная чемпионка мира по блиц-шахматам Бибисара Асаубаева завоевала бронзовую медаль на втором этапе Гран-при, состоявшемся в Шымкенте. Казахстанская спортсменка продемонстрировала высокий уровень мастерства, набрав 2 487 очков в девяти турах.

Хоккей с шайбой: Сборная Казахстана стала победителем чемпионата Азии по хоккею с шайбой, который впервые прошел в Алматы. В финале, прошедшем на спортивной арене Halyk Arena, казахстанские хоккеисты одержали уверенную победу над сборной Японии со счетом 5:1.

Настольный теннис: Жания Бекмухамбетова заняла третье место на международном турнире WTT Youth Contender Lignano 2024 в Италии среди игроков до 13 лет. Ещё один казахстанский спортсмен, Алан Курмангалиев, стал бронзовым призером турнира WTT Youth Contender Szombathely 2024 в Венгрии.

Плавание: Лев Черепанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по плаванию на открытой воде, завершившемся в Гонконге.

Триатлон: На чемпионате Азии по триатлону среди спортсменов до 23 лет, состоявшемся в городе Эль-Джубайль (Саудовская Аравия), казахстанские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали.

Теннис на колясках: Жанна Умиткулова стала серебряным призером турнира ITF Wheelchair Tennis Tour в городе Мессини, Греция.

Самбо: На чемпионате мира по самбо среди взрослых, прошедшем в Астане, сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете, завоевав 3 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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