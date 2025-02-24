Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство туризма и спорта РК опубликовало информацию о самых ярких выступлениях казахстанских спортсменов минувшей недели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прес-службу ведомства

Фото: пресс-служба МТС РК

Фигурное катание: На Чемпионате четырех континентов в Сеуле (Южная Корея) Михаил Шайдоров завоевал золото, набрав 285,10 балла. Ровно 10 лет назад чемпионом этого турнира в Сеуле становился легендарный Денис Тен.

Спортивная гимнастика: На первом этапе Кубка мира в Котбусе (Германия) Милад Карими выиграл золотую медаль в вольных упражнениях, набрав 14 133 балла.

Конькобежный спорт: На этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецке (Польша) Евгений Кошкин стал победителем на дистанции 500 метров. Казахстан в последний раз выигрывал золото на Кубке мира в 2011 году в командном спринте. Также женская сборная Казахстана заняла третье место в командном зачете.

Пулевая стрельба: Национальная сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете Кубка Азии в Таиланде, завоевав 12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали.

Стрельба из лука: На этапе Кубка Азии в Таиланде казахстанские спортсмены завоевали три серебряные медали.

Дзюдо: На Кубке Европы в Варшаве (Польша) дзюдоисты РК выиграли одну золотую и одну серебряную медали. В финале весовой категории до 60 кг встретились два казахстанца — Шерзод Давлатов и Бакытжан Аман, Шерзод завоевал золотую награду.

Каратэ: В молодежном турнире Серии А, проходящем в Фуджайре (ОАЭ), команда Казахстана завоевала 8 медалей. Турнир завершится сегодня.

Батутная гимнастика: Казахстанская сборная выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).

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