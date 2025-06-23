Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

На прошлой неделе наши атлеты добились громких побед на международной арене в самых разных дисциплинах. От золотых медалей в художественной гимнастике на юниорском чемпионате мира до исторического успеха в пляжном волейболе и победы Александра Бублика на престижном турнире ATP в Германии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Мнтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Художественная гимнастика: На юниорском чемпионате мира, прошедшем в столице Болгарии – Софии, Акмарал Ерекешева добилась исторического успеха. Она завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом и лентой, а также серебряную в упражнении с обручем.

Фехтование: На чемпионате Азии, состоявшемся в индонезийском городе Бали, наши соотечественники выиграли одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Спортивная гимнастика: На турнире Challenge Cup в Узбекистане трое спортсменов национальной сборной вошли в число призёров.

Гребля на байдарках и каноэ: На чемпионате Азии среди спортсменов до 23 лет, проходившем в городе Районг (Таиланд), сборная Казахстана завоевала 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали, заняв второе общекомандное место.

Борьба: На чемпионате Азии до 23 лет, завершившемся во вьетнамском Вунгтау, наши борцы завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовые медали.

Пляжный волейбол: Сборная Казахстана стала чемпионом Азии среди молодежи в городе Ройет (Таиланд). Это первое в истории Казахстана "золото" на молодежном чемпионате Азии по пляжному волейболу.

Стрельба из лука: На этапе Кубка Азии в Сингапуре казахстанская сборная завоевала две золотые и одну бронзовую медали.

Теннис: Первая ракетка Казахстана, 45-я ракетка мира Александр Бублик стал победителем турнира серии ATP 500 в немецком Галле. В финале он одолел 11-ю ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.

Также, Зарина Диас одержала победу на турнире ITF W35 в Испании.

#победы #спортсмены #турниры

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