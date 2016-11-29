Культура

Яркое барабанное шоу в честь 25-летия Независимости РК прошло в Алматы

В государственном республиканском корейском театре музыкальной комедии прошло театрализованное представление "Азии таинственный звук", приуроченное к 25-летию Независимости Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

583cf739ef4611480390457.jpg

"Наше представление – это своего рода отражение многообразной культуры нашей страны, – отмечает директор театра, заслуженный деятель РК Любовь Ни. – Конечно, за основу взяты корейские мотивы и мелодии, но звучат они в современной обработке и отражают нашу ментальность – ментальность корейцев, проживающих в многонациональном Казахстане".

583cf0a2523461480388770.jpg

Артисты представили грандиозное барабанное шоу, яркие хореографические номера, а также самобытные корейские песни.

583cf0ff116d91480388863.jpg

Все композиции прозвучали в живом исполнении под аккомпанемент инструментальной группы Корейского театра.

583cf18e365931480389006.jpg

Это первое барабанное шоу такого масштаба, полностью поставленное и исполненное казахстанскими артистами.

583cf48fa3aee1480389775.jpg

Всего в шоу было задействовано около 90 барабанов, специально привезенных из Республики Корея.

583cf27c58e211480389244.jpg

В представлении приняла участие известная скрипачка, заслуженный деятель РК Джамиля Серкебаева, исполнившая совместную композицию с корейскими барабанщиками.

583cf29ed6c461480389278.jpg

Поставила театрализованное представление режиссер Корейского театра Елена Ким, хореограф-постановщик – главный балетмейстер театра, кавалер ордена "Достык" Лариса Ким, музыкальное оформление – Георгий Юн, заслуженный деятель РК, художник-постановщик Юлия Чернова.

583cf337ef7d01480389431.jpg

"Программа театрализованного представления была разбита на четыре части и символизировала четыре стихии, – рассказывает Елена Ким. Эту концепцию предложил руководитель фольклорно-этнографической группы "Самульнори" Корейского театра Александр Пак. – На мой взгляд, она была удачной, так как номера, которые мы представили на шоу, были очень разные – и по характеру, и по жанру, но нам удалось собрать их в одну программу. Надеемся, что зритель оценил наш подход и взгляд на традиционную корейскую музыку".

583cf39d79f431480389533.jpg

"Композиции "Танг уллим", которая открывала наше шоу, отражает принцип четырех стихий, – пояснил свою задумку Александр Пак. – Каждый тип барабана олицетворяет одну из стихий – воду, огонь, ветер или землю. При этом исполнитель отождествляет собой пятый элемент – человека, способного управлять этой стихией или поглощенного ею".

583cf212ce5bb1480389138.jpg

По его словам, впервые нечто подобное он увидел 20 лет назад на фестивале в Республике Корея. Тогда и появилась мечта поставить такой номер, но в то время театру не хватало инструментов, людей и техника исполнения была не сильной стороной. Поэтому постановку номера пришлось отложить.

583cf594c03861480390036.jpg

"Реальные очертания моя мечта приобрела летом, когда я предложил директору Корейского театра поставить этот номер. Я хотел бы выразить огромную благодарность руководству театра и всем моим коллегам, так как это была своего рода авантюра – за пределами Кореи никто подобные номера никогда не ставил. Все музыкальные рисунки, связки были разработаны нами, а не скопированы у коллег из Кореи. Постановкой номера мы занимались четыре месяца. Что примечательно – самые сложные технические партии исполняют девушки, артистки балета Корейского театра Анастасия Цой, Юлия Цой, Гульмира Бакытханова, Лаура Ержигитова, а также артистка драмы Евгения Юн, которая к слову, выучила все партии всех барабанов", – отметил Пак.

583cf6125ff071480390162.jpg

В театрализованном представлении принял участие весь творческий состав Корейского театра – вокалисты – Зоя Ким, заслуженная артистка РК, Сергей Ким, Виталий Ли, Майя Ли, Роман Ким, Ангелины Югай, Шынар Умирзакова, артисты балетной и драматической труппы, а также музыканты фольклорно-этнографической группы "Самульнори".

583cf64f3a2071480390223.jpg

583cf6de9fded1480390366.jpg

Популярное

Все
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото
Как в Костанайской области строили дома для погорельцев. Видео
Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают выдавать в Казахстане
Ураганный ветер сорвал часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
С семью медалями завершила чемпионат Азии по маунтинбайку казахстанская сборная
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Какие объекты запускают ко Дню республики в Казахстане
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Самолет упал на жилой дом в России
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Более полутонны драгоценных камней изъяли у ОПГ скупщиков в Казахстане
Токаев принял нового посла Казахстана в Великобритании
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
День библиотекаря появился в Казахстане
До отопительного кризиса недалеко
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
Поступления бюджета на 2023 год составят 17,8 трлн тенге — Жамаубаев
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Культура
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не в…
Президент , Культура
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республ…
Президент , Указы и распоряжения , Культура , Музыка
Объявлены лауреаты госпремии имени Абая
Культура
Началось строительство Национального парка "Бозок"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]