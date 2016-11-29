Яркое барабанное шоу в честь 25-летия Независимости РК прошло в Алматы

Культура
В государственном республиканском корейском театре музыкальной комедии прошло театрализованное представление "Азии таинственный звук", приуроченное к 25-летию Независимости Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.
"Наше представление – это своего рода отражение многообразной культуры нашей страны, – отмечает директор театра, заслуженный деятель РК Любовь Ни. – Конечно, за основу взяты корейские мотивы и мелодии, но звучат они в современной обработке и отражают нашу ментальность – ментальность корейцев, проживающих в многонациональном Казахстане".
Артисты представили грандиозное барабанное шоу, яркие хореографические номера, а также самобытные корейские песни.
Все композиции прозвучали в живом исполнении под аккомпанемент инструментальной группы Корейского театра.
Это первое барабанное шоу такого масштаба, полностью поставленное и исполненное казахстанскими артистами.
Всего в шоу было задействовано около 90 барабанов, специально привезенных из Республики Корея.
В представлении приняла участие известная скрипачка, заслуженный деятель РК Джамиля Серкебаева, исполнившая совместную композицию с корейскими барабанщиками.
Поставила театрализованное представление режиссер Корейского театра Елена Ким, хореограф-постановщик – главный балетмейстер театра, кавалер ордена "Достык" Лариса Ким, музыкальное оформление – Георгий Юн, заслуженный деятель РК, художник-постановщик Юлия Чернова.
"Программа театрализованного представления была разбита на четыре части и символизировала четыре стихии, – рассказывает Елена Ким. Эту концепцию предложил руководитель фольклорно-этнографической группы "Самульнори" Корейского театра Александр Пак. – На мой взгляд, она была удачной, так как номера, которые мы представили на шоу, были очень разные – и по характеру, и по жанру, но нам удалось собрать их в одну программу. Надеемся, что зритель оценил наш подход и взгляд на традиционную корейскую музыку".
"Композиции "Танг уллим", которая открывала наше шоу, отражает принцип четырех стихий, – пояснил свою задумку Александр Пак. – Каждый тип барабана олицетворяет одну из стихий – воду, огонь, ветер или землю. При этом исполнитель отождествляет собой пятый элемент – человека, способного управлять этой стихией или поглощенного ею".
По его словам, впервые нечто подобное он увидел 20 лет назад на фестивале в Республике Корея. Тогда и появилась мечта поставить такой номер, но в то время театру не хватало инструментов, людей и техника исполнения была не сильной стороной. Поэтому постановку номера пришлось отложить.
"Реальные очертания моя мечта приобрела летом, когда я предложил директору Корейского театра поставить этот номер. Я хотел бы выразить огромную благодарность руководству театра и всем моим коллегам, так как это была своего рода авантюра – за пределами Кореи никто подобные номера никогда не ставил. Все музыкальные рисунки, связки были разработаны нами, а не скопированы у коллег из Кореи. Постановкой номера мы занимались четыре месяца. Что примечательно – самые сложные технические партии исполняют девушки, артистки балета Корейского театра Анастасия Цой, Юлия Цой, Гульмира Бакытханова, Лаура Ержигитова, а также артистка драмы Евгения Юн, которая к слову, выучила все партии всех барабанов", – отметил Пак.
В театрализованном представлении принял участие весь творческий состав Корейского театра – вокалисты – Зоя Ким, заслуженная артистка РК, Сергей Ким, Виталий Ли, Майя Ли, Роман Ким, Ангелины Югай, Шынар Умирзакова, артисты балетной и драматической труппы, а также музыканты фольклорно-этнографической группы "Самульнори".
"Наше представление – это своего рода отражение многообразной культуры нашей страны, – отмечает директор театра, заслуженный деятель РК Любовь Ни. – Конечно, за основу взяты корейские мотивы и мелодии, но звучат они в современной обработке и отражают нашу ментальность – ментальность корейцев, проживающих в многонациональном Казахстане".
Артисты представили грандиозное барабанное шоу, яркие хореографические номера, а также самобытные корейские песни.
Все композиции прозвучали в живом исполнении под аккомпанемент инструментальной группы Корейского театра.
Это первое барабанное шоу такого масштаба, полностью поставленное и исполненное казахстанскими артистами.
Всего в шоу было задействовано около 90 барабанов, специально привезенных из Республики Корея.
В представлении приняла участие известная скрипачка, заслуженный деятель РК Джамиля Серкебаева, исполнившая совместную композицию с корейскими барабанщиками.
Поставила театрализованное представление режиссер Корейского театра Елена Ким, хореограф-постановщик – главный балетмейстер театра, кавалер ордена "Достык" Лариса Ким, музыкальное оформление – Георгий Юн, заслуженный деятель РК, художник-постановщик Юлия Чернова.
"Программа театрализованного представления была разбита на четыре части и символизировала четыре стихии, – рассказывает Елена Ким. Эту концепцию предложил руководитель фольклорно-этнографической группы "Самульнори" Корейского театра Александр Пак. – На мой взгляд, она была удачной, так как номера, которые мы представили на шоу, были очень разные – и по характеру, и по жанру, но нам удалось собрать их в одну программу. Надеемся, что зритель оценил наш подход и взгляд на традиционную корейскую музыку".
"Композиции "Танг уллим", которая открывала наше шоу, отражает принцип четырех стихий, – пояснил свою задумку Александр Пак. – Каждый тип барабана олицетворяет одну из стихий – воду, огонь, ветер или землю. При этом исполнитель отождествляет собой пятый элемент – человека, способного управлять этой стихией или поглощенного ею".
По его словам, впервые нечто подобное он увидел 20 лет назад на фестивале в Республике Корея. Тогда и появилась мечта поставить такой номер, но в то время театру не хватало инструментов, людей и техника исполнения была не сильной стороной. Поэтому постановку номера пришлось отложить.
"Реальные очертания моя мечта приобрела летом, когда я предложил директору Корейского театра поставить этот номер. Я хотел бы выразить огромную благодарность руководству театра и всем моим коллегам, так как это была своего рода авантюра – за пределами Кореи никто подобные номера никогда не ставил. Все музыкальные рисунки, связки были разработаны нами, а не скопированы у коллег из Кореи. Постановкой номера мы занимались четыре месяца. Что примечательно – самые сложные технические партии исполняют девушки, артистки балета Корейского театра Анастасия Цой, Юлия Цой, Гульмира Бакытханова, Лаура Ержигитова, а также артистка драмы Евгения Юн, которая к слову, выучила все партии всех барабанов", – отметил Пак.
В театрализованном представлении принял участие весь творческий состав Корейского театра – вокалисты – Зоя Ким, заслуженная артистка РК, Сергей Ким, Виталий Ли, Майя Ли, Роман Ким, Ангелины Югай, Шынар Умирзакова, артисты балетной и драматической труппы, а также музыканты фольклорно-этнографической группы "Самульнори".