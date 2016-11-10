Ярмарка культуры и духовности

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Валентина ФИРОНОВА
Открывая выставку, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова отметила, что достижения в сфере культуры не измеряются только работой ведомств, учреждений культуры, количественными показателями статистики и наличием известных имен.

– Культура сегодня – это мощный инструмент духовно-эстетического развития личности, формирования общенационального единства и интеграции страны в мировое сообщество, – подчеркнула она.

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– Идея евразийства – ключевая тема форума, – сообщила заместитель директора дирекции международной книжной выставки-ярмарки Eurasian Book Fair 2016 Раушан Турлынова. – И прежде всего потому, что евразийство, как отмечает Глава нашего государства, это социальная модернизация и экономическое развитие при сохранении культурной и национальной идентичности.

Представители 30 стран приехали в Астану, чтобы поделиться новейшими достижениями в книгоиздании. Один из самых больших стендов на выставке у Республики Беларусь, на нем разместилось больше 10 издательств. Внушительное представительство и у россиян. Помимо «Гильдии книжников», Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей России, в Астану приехали представители самого крупного московского книжного магазина «Библио-Глобус» и не меньше 10 издательств.

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С интересом знакомятся посетители и с казахстанскими стендами таких издательств, как «Фолиант», «Алматыкiтап», «Атамұра», «Мектеп», «КАЗакпарат», «Шикула и К» и других. Особым спросом пользуется и академическая литература, которую презентуют Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и Национальный музей РК, Тюркская международная академия, Санкт-Петербургский государственный университет, Тюменский университет.

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Научно-практические конференции, «круглые столы», форумы, конкурсы, викторины... И это не весь перечень масштабных мероприятий, которые проходят на Eurasian Book Fair 2016. Объединяющей доминантой обмена мнениями стала и международная научно-практическая конференция «Евразийство в контексте книжной культуры и гуманитарного сотрудничества», на которой участники форума обсудили проблемы учебной, детской и переводной литературы, а также роль библиотек и актуальные вопросы тюркологии.

Как отмечают организаторы книжного форума – Министерство культуры и спорта РК и издательство «Фолиант», одна из главных задач Eurasian Book Fair 2016 – укрепление и расширение информационного, творческого и делового сотрудничества.

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