Ярмарка выходного дня возобновит работу в Астане

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

«Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое. Мероприятия будет проходить 15 и 16 февраля с 10:00 утра до 22:00 вечера в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а», – уточнили в городской администрации.