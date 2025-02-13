Ярмарка выходного дня возобновит работу в Астане
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В столице 15 и 16 февраля будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.
«Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое. Мероприятия будет проходить 15 и 16 февраля с 10:00 утра до 22:00 вечера в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а», – уточнили в городской администрации.