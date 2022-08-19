Общество
Ярмарку детских товаров, открывшуюся в Нур-Султане, в первый день посетили 10 тыс. человек
Елена Левкович

Пора готовиться к школе

Ярмарку детских товаров, открывшуюся в Нур-Султане, в первый день посетили 10 тыс. человек.

Городскую ярмарку детских товаров Kids EXPO анонсировали широко и задолго. Наверное, поэтому добраться до места ее проведения оказалось не так-то просто: автомобилями были заставлены все обочины и большая автостоянка при самом Международном выставочном центре, где расположилась ярмарка.

Организаторами выступили акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке акимата города Нур-Султана. Акцент сделали на подготовке к предстоящему учебному году. В то же время несколько десятков киосков наполнены самой разнообразной продукцией: мягкие игрушки ядреных цветов, одежда и предметы ухода за новорожденными и даже медицинские приборы.

Но школьной продукции больше всего. В особенности рюкзаков. Именно возле этих палаток толпится много народа. Щупают, пробуют на крепость и удобство ношения. Цены – от демократичных нескольких тысяч тенге за совсем простенькие модели до 20 с хвостиком от известной фирмы. Понятное дело, что первые пользуются большим спросом у родителей. Дети же счастливы всему: и единорогам, и роботам на новых ранцах.

Что касается канцелярии, то тут с ценами тоже разброс. Причем на абсолютно идентичные товары. Вот, к примеру, в одном из киосков тетрадки, обычные 12-листовые, стоят 40 тенге. Дорого! По словам Марины, одной из частных предпринимателей, участвующих в ярмарке, в прошлом году цена на тетради была гораздо ниже – тенге на 10–12. 24-листовые у нее же стоят уже по 130 тенге. Я купила две – сыну понравились яркие обложки. А в соседнем киоске точно такие же тетради стоят уже 200! Там вообще у хозяев интересный (выгодный для них) подсчет: 12-лис­товые тетрадки по 40 тенге, но 5 штук почему-то стоят 210. 200 тенге они выходят со «скидкой». И смех, и грех. А в паре мест те же тетрадки лежат с ценником 45 тенге.

В целом же качество канцелярии и цены – как и везде. Лишь один из киосков, представляющий популярный сетевой магазин, предлагает школьные принадлежности классом повыше. И, соответственно, ценой.

Представлена на ярмарке и школьная форма. У Шынар Абдра­суловой товар из Китая, Турции и Кыргызстана. Покупателей много – предпринимательница уверяет, что цены не ломит, ей и сами клиенты говорят: «У Вас по сравнению с другими вполне доступно», да и скидки женщина делает.

– Школьные рубашки – от 6 500 тенге. Самые дорогие – из Гуанчжоу – по 9 500, – Шынар кивает на нежные девичьи блузки с кружевом. – Отличная дышащая ткань, очень нарядные. Есть спортивные костюмы, самый дорогой – 18 800, отличный заводской Китай. Если торгуются, всегда уступаю тысячу-полторы. Хотя, конечно, для меня самой в этом году закупочные цены ощутимо выросли – на эту самую тысячу как минимум.

Есть на выставке и стенд отечественного производителя детской одежды и школьной формы. И цены здесь прилично выше: на плечиках с жилетом висит ценник 17 500 тенге. Другой жилет, попроще – 9 500. Но покупатели толпятся и тут.

Отдельной категорией на ярмарке стоит книжная и развивающая продукция. Художественная литература на нескольких языках, учебные пособия, словари, развивашки с картинками для самых маленьких – глаза разбегаются от обилия, что можно почитать, поучить и прикупить на подарок книгоманам.

Очень понравился стенд с развивающими наборами. Поначалу кажется, что это для малышей, все предельно просто – деревянные фигурки надо выложить в определенной последовательнос­ти, чтобы вместе они составили уже иную геометрическую фигуру. Как бы не так! Даже с учетом подсказок на выполнение задания в реальности уходит как минимум 10 минут – вариантов, как расставить фигурки, много. Как рассказала Айгерим Масгутова, директор компании, идея взята у турецких новаторов в области развития и воспитания детей. В Казахстане ее усовершенствовали, появилась уже авторская разработка развивающих игр, свои методические комплексы. Красиво, ярко, нестандартно и действительно интересно для всех возрастов.

Ярмарка будет работать по воскресенье включительно, и ее посещение не сводится лишь к покупке вещей: в рамках выс­тавки проходят мастер-классы, выступ­ления творческих коллективов.

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