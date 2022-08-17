Ярмарку вакансий для осужденных и безработных провели в Нур-Султане

В столице во дворце «Жастар» прошла общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан, лиц, состоящих на учете службы пробации, освобожденных из мест лишения свободы и должников по алиментам. В общей сложности 54 работодателя представили более 1300 вакансий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В частности, 9 учреждений предоставили 197 вакансий для безработных граждан, состоящих на учете службы пробации и отбывающих наказание. Учреждения в сфере образования, торговли, финансов, строительства провели информационно-разъяснительную работу и приняли резюме граждан, ищущих работу.

Среди безработных не только молодежь, но и те, кто планирует сменить место жительство или работы. Переехав в столицу, учитель казахского языка и литературы Алтынгуль Оней пришла на ярмарку в надежде найти работу по душе.

«Я 17 лет преподавала казахский язык и литературу в Сарыобинской средней школе Аршалынского района. В этом году по семейным обстоятельствам переехали в столицу, но работу пока не нашла. На этой ярмарке я подала резюме в несколько учреждений, жду хороших вестей", - рассказывает педагог.

В числе работодателей на ярмарке был и городской Центр обслуживания населения. Центр предоставил вакансии по пяти направлениям. Представитель городского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» отметил, что в столичных ЦОНах не хватает 50 человек.

"В столице девять ЦОНов. Сейчас стало проще устроиться на работу в сервисный центр. Кандидаты не сдают психологический тест, принимаются на работу путем собеседования. Продумана и сторона трудоустройства людей с ограниченными возможностями. На сегодняшней ярмарке много резюме, мы с ними ознакомимся и примем на работу тех граждан, которые соответствуют всем требованиям", – говорит Бахтияр Алиакпаров.

В ярмарке также приняли участие представители прокуратуры города Нур-Султан, городского управления занятости и социальной защиты, Департамента юстиции и Департамента уголовно-исполнительной системы, а также представители АО «Астана-Теплотранзит», ТОО Green tal, ТОО «Мейрим-М», ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты», Колледжа управления, Колледжа сервиса и туризма, Высшего медицинского колледжа и другие.

Отметим, что до конца года в Нур-Султане будет создано 28 тысяч новых рабочих мест. Цель ярмарки вакансий – трудоустройство граждан на вакантные рабочие места. Сегодня в общегородской ярмарке приняли участие около 450 соискателей. По данным городского центра занятости населения, до конца года пройдут еще восемь таких ярмарок.