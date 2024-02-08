Ящики с поддельными шоколадками известных марок изъяли в Шымкенте

В Шымкенте изъято свыше 48 тысяч единиц контрафактной продукции, маркированной брендами Kit Kat и Nesquik, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

Фото: Минюст

Проверка была проведена по обращению компании Nestle S.A. Поддельная продукция была распространена в городе Шымкент через компанию ТОО «Б».

- В настоящее время материалы дела находятся в производстве Департамента юстиции города Шымкент, принимается решение о привлечении ответственного лица за незаконное использование товарного знака. В зависимости от суммы ущерба, причиненного правообладателю, материалы проверки будут переданы в суд или переданы в службу экономических расследований для привлечения виновного лица к уголовной ответственности, - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа и потребление поддельной продукции является серьезной проблемой для общества. Контрафакт может содержать вредные или запрещенные вещества.

В Минюсте призвали казхастанцев быть бдительными и обращать внимание на подлинность товаров, чтобы защитить себя и своих близких от поддельной продукции.