Недавно в Караганде в мусорном контейнере нашли новорожденного, наглухо завернутого в полиэтиленовый пакет. Ребенок умер.

Несколько лет назад всю страну потряс случай, когда несовершеннолетняя девушка родила ребенка в буквальном смысле в выгребную яму. Малыша вовремя обнаружили и извлекли, он чудом выжил.

До этого был случай, когда родители родившей вне брака девушки, также несовершеннолетней, выбросили младенца в окно автомобиля. На трассе, на ходу. Новорожденный погиб. Бабушка и дедушка ребенка осуждены.

Такие новости выходят в казахстан­ских СМИ регулярно.

В традиционном казахском обществе существует такое понятие, как «ұят», что значит «стыд», «позор». По таким законам жили наши бабушки и дедушки , а от них наши родители впитали в себя этот самый «ұят», который достиг своего апогея в XX веке в совершенно извращенных формах.

Ұят стало забеременеть вне брака, а вот выбросить ребенка из машины на ходу или в выгребную яму уличного туалета – это не ұят. Потому что никто не видит. А раз не видят, значит и позора нет. Значит, не стыдно.

Помнится, один экс-мажилисмен, недавно признавшийся, что живет в полигамном браке, очень возмущался с парламентской трибуны предложением раздавать в школах ученикам старших классов презервативы.

«Позор!» – кричал добродетельный депутат. «Это пропаганда свободного секса!» – убеждал он коллег.

Если бы господин экс-депутат поинтересовался статистикой, то он бы узнал, что и без раздачи презервативов в Казахстане, по данным проведенного Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА)­ исследования, из сексуально-активных девушек-подростков 16,7% отметили, что были когда-либо беременными. У большинства (62%) из них беременность закончилась родами. Искусственные аборты были у 22% респонденток. 47% молодых людей не знают о последствиях небезопас­ных абортов.

В целом исследование показало, что ситуация с осведомленностью молодежи 15–19 лет по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья крайне критична. Если не принимать соответствующих мер, то высока вероятность, что такая низкая осведомленность приведет в будущем к поведению с повышенным уровнем риска для здоровья, последствия которого проявятся в росте случаев инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ, увеличении количества бесплодия населения репродуктивного возраста.

Взрослый и, наверное, неглупый человек – депутат все-таки – не знает, что когда мозг в силу физиологического взросления захвачен гормонами и в него при этом не вложены элементарные знания о половой жизни, это, скорее всего, приведет подростка к беде?

XXI век на дворе. А мы до сих пор стесняемся объяснить своим взрос­леющим дочерям, что бывает, когда идешь на поводу гормонов без средств защиты. Это нежелательная беременность, аборт, болезни, ВИЧ. Или ребенок в мусорном контейнере.

Стоит сказать, что очень много случаев, когда молодые девушки, почти девочки, беременеют, а потом избавляются от беременности или новорожденного описанными выше дикими способами, происходит в сельской местности, где очень развиты традиционализм и, как всем кажется, строгие нравы. Где девочек бдят, запрещают носить современную одежду, где при словах «секс» или «презерватив» принято краснеть и опускать глаза. Ұят потому что.

Моя коллега рассказала, что своей дочери, достигшей пубертатного возраста, подробно объяснила откуда берутся дети и как сделать так, чтобы их не было, если это нежелательно. Предупредила она и о последствиях аборта. И о «стыдных» болезнях. А также она сказала дочери: если возникнет проблема, ты всегда можешь обратиться ко мне, и я тебе помогу.

Не стыдно провести с дочерью такой разговор. Стыдно умолчать о последствиях, оставить своего ребенка неосведомленным о том, чем опасны соблазны нынешнего века. Это подло по отношению к детям. И нецивилизованно.

Сколько судеб сломал этот «ұят»? Сколько новорожденных еще погибнет из-за него?..