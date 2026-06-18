Язык искусства, понятный миру

фото пресс-службы Государственного академического театра кукол

Коллектив театра принял участие в международном фестивале The Craiova International Shakespeare Festival в городе Крайова (Румыния), где представил спектакль для взрослой аудитории «Ромео и Джульетта», который был тепло принят европейской публикой и театральными экспертами.

Фестиваль, посвященный современному осмыслению творческого наследия Уилья­ма Шекспира, проводится с 1994 года по инициа­тиве Нацио­нального театра им. М. Сореску. В этом году он объединил более 90 творчес­ких коллективов из 28 стран. Государственный академичес­кий театр кукол пригласили сюда после успешного выс­тупления на Международном театральном фестивале Off Avignon во Франции в 2025 году. Тогда постановка «Ромео и Джульетта» обратила на себя внимание оригинальной камерной интерпретацией всемирно известной истории любви.

Впервые спектакль был поставлен в 2019-м режиссером Диной Джумабаевой. Хорео­графом выступила Анна Цой, художником-постановщиком – Юлия Чернова. За время сценической жизни постановка была удостоена наград на международных фестивалях во Франции, Канаде, Болгарии, России, Турции и Казахстане. На сцене Крайовы спектакль представили артисты Улан Адамбаев, Бота Табылдиева, Максат Камалов, Шохан Кулназаров, Эльмира Кумарова и Арайлым Байырбекова.

Показ «Ромео и Джульетты» вызвал большой интерес у европейских зрителей. Переполненный зал и продолжительные овации стали свидетельством теплого приема публики. Критики отметили высокий уровень актерского­ мастерства, искусство кукловождения, гармоничное сочетание пластики и хорео­графии, а также цельность сценографических решений постановки. По итогам участия артисты получили приглашение на The International Theatre Festival Elvira Godeanu, который пройдет в Румынии в 2027 году.

Еще одним важным достижением творческого коллектива стало участие в IV Меж­дународном театральном фестивале Biken Fest, организованном Академическим драматическим театром им. Б. Римовой в Талдыкоргане и объединившим лучшие театральные коллективы из Казахстана, Грузии, Турции, Узбекистана. Там театр кукол представил психологическую драму «Без лица».

Председатель жюри фестиваля заслуженный деятель РК Еркин Жуасбек отметил профессиональное мастерство кукловодов, выразительность сценического языка и глубокое раскрытие вопросов человеческой сущности и самопознания.

– Спектакль стал одной из самых профессионально исполненных исследовательских постановок фестиваля. В этой работе мы увидели новые возможности современного теат­ра кукол. Точность каждого движения и его смысловая наполненность мгновенно захватывают внимание зрителя, – подчеркнул он.

Необычные пластические решения символических кукол, актерская убедительность, культура движения и целостная художественная система сценического пространства подчеркивают философскую глубину постановки Николоза Сабашвили и побуждают зрителя к размышлению о собственном внутреннем мире.

По итогам мероприятия театр также получил специальное приглашение к учас­тию в международном фестивале под эгидой ТЮРКСОЙ, который состоится в нынешнем году.

Успешные выступления на международных и рес­публиканских площадках подтверждают высокий профессиональный уровень Государственного академического театра кукол, который достойно представляет отечественное театральное искусство, расширяет культурные связи и укрепляет авторитет нашей страны на мировой сцене.