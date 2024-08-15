Язык музыки – язык дружбы

Праздник казахстанского искусства прошел на сцене Московского международного Дома музыки. Гостей вечера приветствовали председатель маслихата города Астаны Ерлан Каналимов, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.

– Взаимное проведение Дней культуры двух стран является важной и доброй традицией, которая не должна прерываться. Она укрепляет духовную связь и дружбу наших народов. Культурная дипломатия – самый эффективный инструмент наведения мостов. Совместные экономические и политические проекты сближают умы, а культура сближает души, – отметил Даурен Абаев.

Ерлан Каналимов в свою очередь подчеркнул, что в рамках визита казахстанской делегации в Москву состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития креативной индуст­рии. Сейчас это направление прогрессивно развивается и набирает обороты в наших странах. Министр правительства Москвы Сергей Черемин добавил, что Дни культуры Астаны – важное событие в череде московских фестивалей и международных праздников, являющееся ярким свидетельством дружбы между странами.

Концертная программа была построена таким образом, чтобы как можно полнее отразить взаимосвязь двух столиц и особые отношения между Россией и Казахстаном, которые Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал добрососедскими и союзническими, имеющими богатое прошлое и блестящее будущее. Публике были представлены казахские традиционные произведения, народные пес­ни, классическая и современная музыка. Ведущими вечера были Марат Айтимбай и Зарина Мухамедали.

Концерт открыл яркий танец «Шашу» из оперы Евгения Брусиловского «Қыз Жібек» в исполнении театра танца «Терра», фольклорного ансамбля «Сарыарка» и камерного оркестра под управлением Армана Жайыма. Затем проникновенно прозвучала народная песня «Алқоңыр» в исполнении народной артистки Казахстана Нуржамал Усенбае­вой.

Традиционную инструментальную музыку представили домбрис­ты, лауреаты международных конкурсов Ержан Токсабанов, Райымбек Тарихов, Мейрам Айтмаганбетов. Как россыпь степных напевов, прозвучала песня «Ән шашу», исполненная Зинат Касымовой, Саулежаном Тагзией, Алуа Калымбековой и Жандосом Иманбаем. Музыкальный диалог культур продолжили лауреат международных конкурсов Назым Сагынтай с романсом Глинки на стихи Пушкина «Не пой, красавица, при мне» и заслуженный деятель РК Сундет Байгожин с одной из самых узнаваемых мелодичных песен великого Абая «Айттым сәлем, Қаламқас».

Виртуозные наигрыши на струнах души представили в импровизированном айтысе домбрист Ержан Токсабанов и балалаечник Михаил Кандауров. Слияние мелодий домбры и балалайки продемонстрировало единство и гармонию наших культур, тронув сердца слушателей.

Со звучанием старинных казахских инструментов в авторской интерпретации публику познакомило выступление фольклорно-этнографического ансамбля Turan. А хореографическое искусство Казахстана представили солисты театра «Астана Опера», заслуженные деятели РК Бахтияр Адамжан и Айгерим Бекетаева, исполнившие фрагмент адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак» Арама Хачатуряна.

Украшением вечера стали номера артистов, знакомых российской публике по известным конкурсам. Продолжительных оваций удостоились выступления победителя проекта «Большая опера» Динмухамеда Кошкинбаева, призера конкурса «Детская новая волна» Мухаммедали Жугунусова и призера международного конкурса Junior Eurovision Каракат Башановой.

Бурными аплодисментами встретила публика народную артистку Казахстана Розу Рымбае­ву, а также виртуозного пианис­та Ratovich, известного своими музыкальными экспериментами. А завершила концерт песня Толегена Мухамеджанова «Две столицы».