Казахский язык нуждается в кризис-менеджменте?

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Недавно созданное Общественное объединение «Erkin El» под председательством известного аудитора Жанат Бердалиной и Алматинский филиал Международного общества «Қазақ тілі» (Кусман Шалабаев) на организованной ими пресс-конференции попытались довести до общественности причины несогласия с содержанием текста проекта «Концепции языковой политики РК на 2023-2029 годы». Обсуждение этого объемного программного документа (более 70 страниц), подготовленного профильным ведомством Министерства науки и высшего образования РК для осуществления языковой политики в Казахстане, напомним, проходило на сайте государственных документов legalacts.egov.kz в апреле этого года.

По мнению общественников, содержание концепции должно базироваться на признании того, что в развитии современного казахского языка наблюдаются кризисные явления как «языка, находящегося под угрозой». Введение понятия «тіл дағдарысы» («языковой кризис») позволит использовать более действенные и эффективные меры по расширению функции государственного языка

– Предложенный проект не отвечает понятию «концепция». Формат последней, описывая общее видение ситуации, формирует стратегические направления развития языковой политики, на основе которых в дальнейшем будут создаваться законодательные программы по развитию и функционированию языка, – считает член ОО «Erkin El», культуролог Земфира Ержан. – Но то, что нам представили, – это главным образом отчет о деятельности комитета министерства, курирующего языковую политику. Кроме того, содержание проекта концепции не имеет научной основы. Это проявляется, в частности, в отсутствии ссылок на конкретные научные исследования. Так как в нем отсутствует идеология, а содержание главным образом сводится к вопросам корпусного планирования, имеющего отношение к чисто филологическим проблемам, то мы считаем необходимым существенно доработать текст настоящей концепции.