YouTube ввел новый запрет для блогеров

Видеохостинг YouTube объявил о том, что избавляется от введенной ранее функции скрытия числа подписчиков на каналах блогеров для борьбы со спам-аккаунтами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает TechCrunch, отключение возможности призвано помешать киберпреступникам.

В пресс-службе сервиса заверили, что мошенники активно пользовались функцией для того, чтобы выдавать фейковые аккаунты популярных блогеров за настоящие.

С 29 июля мера начнет действовать для всех YouTube-каналов.

Представитель YouTube отметил, что «некоторые создатели предпочитают скрывать количество своих подписчиков», однако изменение коснется всех пользователей, а не только спам-аккаунтов.

Также видеосервис вводит запрет на специальные символы, чтобы киберпреступники не могли их использовать.

Символы применяются с целью сделать свой канал визуально похожим по названию на настоящий, меняя один-два символа.