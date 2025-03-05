Юные хоккеисты из Астаны завоевали серебряные медали на турнире в Канаде

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Столичная команда хоккеистов впервые в истории приняла участие в Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament и стала серебряным призером в категории AA-Elites (11–12 лет), передает Kazpravda.kz

Фото: Управление спорта Астаны

В 65-м Международном хоккейном турнире Pee-Wee приняли участие 120 лучших команд из 16 стран. Турнир проходил в Канаде, в городе Квебек.

«Тренировки столичных хоккеистов проходили в Астане. Мы очень рады, что вошли в историю этого престижного турнира. Для нас это был первый опыт участия, и мы гордимся нашей командой. Самым запоминающимся моментом стал финал турнира, на котором присутствовало 12 000 зрителей», — отметил тренер команды Владимир Захаров.

Отметим, что в турнире приняли участие воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы №10 по хоккею с шайбой акимата города Астаны.

Канадский международный турнир Pee-Wee Hockey Tournament проводится ежегодно с 1960 года и является одним из самых престижных в мире среди хоккеистов до 12 лет.

#Астана #хоккеисты

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