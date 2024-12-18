Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 14 по 16 декабря в Терме Чатеж (Словения) прошел чемпионат мира по рапиду и блицу среди молодёжи U14–U18, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей, включая включая 2 золотые (Елназ Калиахмет и Даниял Сапенов).

В чемпионате мира по рапиду и блицу среди молодёжи U14–U18 (FIDE World Youth Rapid & Blitz Championships 2024) принимают участие более 320 юных шахматистов из 36 стран. Среди участников 1 гроссмейстер, 4 международных мастера, 1 международный мастер среди женщин, 37 мастеров ФИДЕ и 15 мастеров ФИДЕ среди женщин.

Казахстанская федерация шахмат представлена 16 юными шахматистами. 

14–15 декабря участники разыграли награды в рапиде 15+10, сыграв 11 туров по швейцарской системе. Шахматисты Казахстана завоевали 3 серебряные и 3 бронзовые медали:

G14: 1. WCM Данг Лесуан Хьен (Вьетнам, 1908) – 9 очков; 2. Асия Асылхан (1728) – 8½; 3. WFM Елназ Калиахмет (2162) – 8½; 4. WFM Айару Алтынбек (1966) – 7½; 11. WFM Диана Тыныштык (1778) – 6½ очка.

G16: 1. Нгуен Бинь Ви (Вьетнам, 1896) – 9½ очков; 2. Алёна Волчкова (FID, 1939) – 9; 3. WCM Дениза Курманалина (1714) – 8.

G18: 1. WFM София Блохин (Эстония, 2050) – 8 очков; 2. WIM Амина Кайрбекова (2257) – 8; 3. WFM Елизавета Дорохина (FID, 2018) – 8; 7. WFM Кристина Попандопуло (1835) – 6½.

O14: 1. IM Дау Хуонг Дуй (Вьетнам, 2306) – 9½ очков; 2. FM Ховард Хауг (Норвегия, 2370) – 9; 3. Нгуен Нам Кьет (Вьетнам, 2106) – 8; 10. Альтаир Кажмуратов (2038) – 7½; 14. FM Артём Богданов (2222) – 7½; 27. Акылжан Мейрханулы (1991) – 6½; 36. CM Алихан Хажатулы (1970) – 6.

O16: 1. FM Матиц Лавренчич (Словения, 2204) – 8½ очков; 2. FM Мирас Асылов (2127) – 8½; 3. IM Даниял Сапенов (2344) – 8; 7. FM Имангали Ахилбай (2099) – 7½; 18. CM Алихан Даулет (2088) – 6½.

O18: 1. GM Пранав Венкатеш (Индия, 2497) – 9½ очков; 2. FM Александр Хрипаченко (FID, 2310) – 9; 3. FM Роман Пырих (Украина, 2313) – 7½; 22. FM Тимур Кенбеилов (1991) – 5½.

16 декабря юные шахматисты прошли марафонскую дистанцию в блице 3+2 – 22 тура (соперники играли две партии – белым и чёрным цветом) по швейцарской системе. Шахматисты Казахстана завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали:

G14: 1. WFM Елназ Калиахмет (2078) – 16 очков; 2. WCM Данг Лесуан Хьен (Вьетнам, 1888) – 16½ очков; 3. Хюинь Фукминь Фуонг (Вьетнам, 1767) – 14; 4. WFM Айару Алтынбек (1788) – 14; 11. Асия Асылхан (1784) – 12½; 15. WFM Диана Тыныштык (1717) – 11½.

G16: 1. WFM Нгуен Нгок Хьен (Вьетнам, 2035) – 15 очков; 2. Нгуен Бинь Ви (Вьетнам, 1911) – 15; 3. WFM Юджиния Карас (Англия, 1818) – 15; 18. WCM Дениза Курманалина (1698) – 11½.

G18: 1. WFM Елизавета Дорохина (FID, 2005) – 17½ очков; 2. WIM Амина Кайрбекова (2144) – 16; 3. WFM Весна Михелич (Словения, 1934) – 15½; 6. WFM Кристина Попандопуло (1828) – 12½.

O14: 1. IM Дау Хуонг Дуй (Вьетнам, 2363) – 18 очков; 2. FM Николай Аверин (FID, 2509) – 17½; 3. FM Генри Эдвард Тудор (Румыния, 2172) – 16½; 11. FM Артём Богданов (2026) – 14; 12. CM Алихан Хажатулы (1938) – 14; 35. Альтаир Кажмуратов (2019) – 12½; 36. Акылжан Мейрханулы (1969) – 12.

O16: 1. IM Даниял Сапенов (2338) – 16½ очков; 2. Никита Калинин (FID, 2257) – 16; 3. FM Мирас Асылов (2138) – 16; 9. FM Имангали Ахилбай (2116) – 14; 14. CM Алихан Даулет (2046) – 13.

O18: 1. GM Пранав Венкатеш (Индия, 2572) – 19½ очков; 2. Дмитрий Мочалов (FID, 2384) – 15½; 3. FM Александр Хрипаченко (FID, 2387) – 14½; 19. FM Тимур Кенбеилов (2055) – 11½.

#Спорт #шахматы #чемпионат мира по рапиду и блицу

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