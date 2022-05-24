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Юные таланты: традиции и новации
Михаил Тё, Жамбылская область

Учащиеся творческого кружка Hand craft Таразской Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления продемонстрировали высокий уровень мастерства, представив в художественной галерее выставку «Юные таланты», посвященную Году детей.

Около 25 работ, выполненных графическими средствами, акварельными, акриловыми, гуашевыми и масляными красками, а также в технике смешанной и холодного батика, порадовали насыщенностью цветовой палитры, свежестью идей и следованием классическим канонам.

Так, акварели Арай Кеншилик прекрасно передают красоту местных гор, реки и степи. Айгерим Баймуратова изобразила группу фламинго на озере. Запомнились «Цветущая лилия» и «Преображение» Аяжан Есенкул, «Фея» Юлии Хан, «Ходячий замок» Дарьи Ким… А Нурболат Рыскельдиев оказался единственным, кто выставил батик. Как выяснилось, это только вторая его работа в такой технике.

– В натюрморте, выполненном на атласной ткани, яркая цветовая гамма напоминает о тепле и цветении, именно такой была погода за окном. Самые светлые места я обозначил стразами, что придало работе декоративность. Были сложности с водной основой, поскольку она растекается. Порой трудно сделать необходимые цветовые переходы. Применил стилизацию, разбив крупные формы на мелкие фрагменты, и все получилось, – очень профессионально объяснил школьник.

Особый интерес у посетителей вызвали художественные композиции на коже. В своей работе «Охота» Дамелия Бекен использовала образы в виде петроглифов, великолепно передала динамику и общее настроение происходящего действа. Привлекли внимание работы «Бесконечность» Айгерим Алимхан, «Кочевник» и «Лебедь» Айаны Айжарык, «Азия дауысы» Аялы Улан, «Әже» Аяны Болысбек, изобразившей бабушку с чашей в руках на фоне юрты, а также «Роща танцующих берез» Айши Нурмухамбеткызы, представившей деревья в виде красивых девушек.

– Прежде чем начать рисовать, я долго искала информацию в Интернете, узнавала, какие были петроглифы, что они означают, – рассказала автор работы «Солярис» Диана Ошан. – После того как определилась с наскальными рисунками, стала обдумывать саму композицию, а также используемый цвет. В центре моей работы – божество, олицетворяющее солнце, вокруг него – древние люди и животные. Идея заключается в том, что все живое под солнцем должно жить в гармонии.

Как отметила руководитель кружка Hand craft Индира Губашева, на занятиях дети учатся не только декоративно-прикладному искусству, но и живописи, основам рисунка и композиции. Постепенно они переходят к рос­писи на коже.

Здесь главная трудность в том, что кожа не терпит ошибок. Если что-то испортил, то, в отличие от работы на бумаге или холсте, исправить это невозможно. Поэтому начинают ребята с эскиза на бумаге такого же размера и формы.

– В росписи по коже мы используем акриловые краски и инструменты обжига. Кстати, кожа подходит не вся, а только коровья, причем она должна быть специального дубления. Если ее подержать в воде, то она станет мягкой, податливой и эластичной, и при этом будет плотной. Из нее можно делать, к примеру, торсык или вазу, – говорит педагог дополнительного образования. – И именно такую кожу легче натянуть на раму. Ее я покупаю у фермеров. Раньше заказывала в Кордае, теперь – в Таразе. Рамки из дерева изготавливает местный мастер. Всю остальную подготовительную работу перед росписью провожу сама.

А еще дети учатся создавать рельефные и скульптурные композиции, пробовали себя в изготовлении музыкальных инструментов, в частности барабанов. Для последних, по словам Индиры Губашевой, требуется тонкая овечья кожа, прошедшая несколько этапов обработки.

Примечательно, что работы с применением кожи долговечны. Материал хорошо хранится, с годами не портится, не сохнет… В последнее время это делает данный вид сырья очень востребованным среди ремесленников.

– Мы стараемся использовать естественный цвет кожи, что придает работам определенный шарм натуральности. Но иногда авторы предпочитают покрывать фон полностью, – прокомментировала выставочные картины Индира Губашева. – Усложняем композицию за счет кожи разных форм и добавления сквозных отверстий, которые подчеркивают определенные элементы, делают стилизации сложнее. Так дети учатся отходить от стандартов и академических канонов, привычных форм, пытаются создавать что-то свое.

Тематика работ разнообразна, но все же чаще встречается историческая. По словам педагога, она ближе и ей, к тому же лучше подходит к работе с натуральным материалам. Прежде чем создать композицию, детям приходится изучать дополнительные источники информации, и так, благодаря творчеству, они познают и историю страны, родного края.

К слову, свои работы на выставке представила и руководитель кружка. Гости смогли полюбоваться ее цветочными композициями и графикой на коже, в центре которой – казахские национальные музыкальные инструменты. Как отметила Индира Губашева, это была первая выставка учащихся НИШ, но она надеется, что не последняя, и дети еще не раз поразят зрителей своими талантами.

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