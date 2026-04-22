Юный химик из Кызылорды завоевал «золото» Международной Менделеевской олимпиады

Ученик 11 класса областного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных детей №9 имени Сеилбека Шаухаманова Кызылординской области Арен Тенизбаев стал обладателем золотой медали 60-й Международной Менделеевской олимпиады, прошедшей в Москве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
В одной из самых престижных мировых олимпиад по химии International Mendeleev Chemistry Olympiad приняли участие около 200 школьников из 37 стран, включая Казахстан, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку, Северную Македонию, Израиль, Турцию, Азербайджан, Иорданию, Коста-Рику, Таиланд, Египет, Узбекистан, Кубу, Республику Чад, Монголию, Туркменистан, Бразилию, Армению, Таджикистан, Камерун, Бангладеш, Вьетнам, Ботсвану, Нигерию, Беларусь и Китай.
Сборная Казахстана завоевала 1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.
Золотая медаль
Арен Тенизбаев - ученик 11 класса областного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных детей №9 имени Сейилбека Шаухаманова Кызылординской области.
Серебряные медали
Ансар Жаксылыков - ученик 11 класса школы Spectrum International School города Астаны;
Айзере Женисханова - ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Усть-Каменогорска;
Мендигали Калдыбай - ученик 11 класса школы Spectrum International School города Астаны;
Нурсейт Сейитказиев - ученик 10 класса специализированного областного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей Актюбинской области.
Бронзовые медали
Данил Полетаев - ученик 11 класса лицея №134 города Алматы;
Кали Абильмансур - ученик Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Астана Нура;
Алидар Айтжанов - ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Караганды;
Абдижан Ибраимов - ученик 10 класса международной школы-лицея NURORDA города Астаны;
Мансур Махмутов - ученик 12 класса международной школы «Мирас» города Алматы.
Руководителями призеров выступили PhD, старший преподаватель Казахского национального университета Елдана Бакытжан и студент 2 курса учреждения «Казахско-германский институт устойчивой инженерии» Сарсенбай Айдос.
Для сравнения, в прошлом году сборная Казахстана состояла из 11 школьников и завоевала 7 серебряных и 4 бронзовые медали, добавили в Минпросвещения.