Юный казахстанец стал лучшим зарубежным теннисистом 2022 года

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В уходящем году казахстанец завершил сезон в топ-10 рейтинга Tennis Europe и выиграл по 2 титула в одиночном и в парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.

«Очень рад, что выиграл номинацию. На протяжении года я старался показывать хороший теннис, выкладывался на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своего отца, тренеров и, конечно же, Федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. В следующем году мне предстоит играть на юниорских турнирах ITF, надеюсь и там сыграть достойно», – отметил Зангар Нурланулы.

В прошлом году в этой номинации победила еще одна казахстанка Зара Даркен.