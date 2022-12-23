Юный казахстанец стал лучшим зарубежным теннисистом 2022 года

14-летний Зангар Нурланулы получил награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В уходящем году казахстанец завершил сезон в топ-10 рейтинга Tennis Europe и выиграл по 2 титула в одиночном и в парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.
«Очень рад, что выиграл номинацию. На протяжении года я старался показывать хороший теннис, выкладывался на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своего отца, тренеров и, конечно же, Федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. В следующем году мне предстоит играть на юниорских турнирах ITF, надеюсь и там сыграть достойно», – отметил Зангар Нурланулы.
В прошлом году в этой номинации победила еще одна казахстанка Зара Даркен.