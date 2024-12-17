17-летний казахстанец стал победителем в престижном теннисном турнире в США

Он завоевал трофей в парном разряде

Фото: пресс-служба НОК РК

Теннисист Амир Омарханов стал победителем престижного юниорского турнира серии ITF Juniors J500 Orange Bowl в Плантейшене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он завоевал трофей в парном разряде. В финале казахстанец с россиянином Тимофеем Дерипаско одержали волевую победу над дуэтом Анри Берно (Швейцария)/Денис Петак (Чехия) со счётом 3:6, 6:1, 10:1.

Отметим, Orange Bowl считается неофициальным чемпионатом мира среди юниоров. Матчи проходят на открытых кортах.