Юрту на глубине 650 метров установили в Жезказгане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Находится она в шахте и уже стала излюбленным местом горняков

Фото: 24.kz

Идея принадлежит Акбейсену Кайырбекову. Шахтер в будущем хочет превратить этнодом в небольшой музей, сообщает Kazpravda.kz

Как информирует 24KZ, на шахте «Жомарт», расположенной в 200 км от Жезказгана, вахтовым методом работает около тысячи горняков. Акбейсен Кайырбеков трудится здесь с момента запуска рудника. Говорит, идея соорудить юрту в шахте пришла неспроста. Так он хотел создать уголок домашнего очага.

«Работаем 12 часов. Обед с 13 до 14. Это время хочется провести в чистом месте, хорошо пообедать. Наша юрта расположена на глубине семь этажей под землей», – рассказал руководитель участка рудника «Жомарт» Акбейсен Кайырбеков.

Работа шахтера – сложная. Здесь они могут на некоторое время почувствовать уют родного дома. Юрту шахтеры украсили казахскими национальными инструментами, портретами известных ханов и героев, а также ветеранов, внесших вклад в развитие промышленности этого региона. Есть и кресло, спроектированное в ханском стиле.

Своим мнением также поделился главный инженер рудника Ербол Биболов.

«У Акбейсена много идей. Одну из них мы поддержали. Помогли подготовить помещение, сделать декорирование. Думаю, юрта важна для патриотизма, а еще для повышения морального духа, потому что работать под землей – тяжелый труд», – отметил он.

Помимо юрты Акбейсен Кайырбеков реализовал еще несколько проектов. В будущем он планирует превратить небольшой участок на территории шахты в зеленый парк. Здесь уже высажено много фруктовых деревьев и установлены статуи различных животных и птиц. Все это горнодобытчик делал в свободное от работы время. Он даже отказался от премии, предложенной руководством в качестве вознаграждения за его упорный труд, заключил телеканал.

#рабочие #Жезказган #шахта #горняки #юрта

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