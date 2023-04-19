За 45 тысяч тенге довез до гостиницы иностранца таксист в Алматы

Транспортные полицейские установили таксиста, который довез иностранца из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента полиции на транспорте.

Фото: Kazpravda.kz

Поездка на такси из аэропорта Алматы в гостиницу по улице Кунаева обошлась 43-летнему гражданину Германии в 45 тысяч тенге. Поняв, что его обманули, гость 18 апреля обратился в линейный отдел полиции в воздушной гавани мегаполиса.

Транспортные полицейские быстро нашли водителя частного такси – 45-летнего алматинца, который навязал поездку иностранцу по завышенной цене.

Таксист полностью возместил ущерб зарубежному гостю.

Гражданин Германии поблагодарил сотрудников транспортной полиции за высокий профессионализм и помощь.

Навязчивого водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи «Приставание в общественных местах».

В ДП на транспорте отметили, что с начала года на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 15 970 человек, в том числе за приставание в общественных местах – 880, из них 243 нелегальных таксиста.