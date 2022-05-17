За 48 тысяч тенге можно будет улететь из Казахстана в столицу Чехии

Казахстанская авиакомпания «Fly Arystan» запускает регулярный рейс в столицу Чехии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК работает над расширением маршрутной сети международных авиаперевозок.

Так, авиакомпания «Fly Arystan» запускает регулярный международный пассажирский рейс по направлению Актау – Прага – Актау.

Регулярное авиасообщение будет выполняться с 12 июня 2022 года с частотой 1 рейс в неделю (воскресенье) и с 6 июля 2022 года с частотой 2 рейса в неделю (четверг, воскресенье).

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа A320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Стоимость билетов начинается от 48 300 тенге в одну сторону.

Открытие нового авиамаршрута позволит улучшить сообщение между странами, способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению туристического потока.