За годы независимости индекс казахстанского паспорта вырос до 69-й позиции, став самым высоким в Центральной Азии. Это результат взвешенной внешней политики нашей страны и внутренней стабильности общества

«Убежден, что простым, но самым главным «маркером», можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он, по сути, демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность. Паспорт граж­данина Республики Казахстан олицетворяет собой фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всем мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерант­ности. Паспорт Казахстана – это символ справедливости и устремления нации в будущее. Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всем мире. В отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств. Это прямой результат сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса и внутренней политики нашей страны, направленных на построение Справедливого Казахстана», – так высказался о силе казахстанского паспорта Касым-Жомарт Токаев.

Несмотря на некоторую аллегоричность, термин «сила паспорта» имеет вполне определенное значение. Исследовательская компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира. Это исследование проводится уже более десяти лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира. Казахстан в этом списке расположился на 69-м месте из 112 с безвизовым посещением 75 государств.

Оценить достигнутые результаты поможет информация о том, что первое место в рейтинге занимают Сингапур и Япония, граждане которых могут посещать без визы 192 государства. Второе совместное место – у Германии и Южной Кореи со 190 странами безвизового посещения. Тройку лидеров замыкают Испания, Италия, Люксембург и Финляндия, паспорта которых позволяют их жителям свободно въезжать в 189 стран мира.

Если брать страны СНГ, то паспорта казахстанцев сильнее, чем документ жителей Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Самый «слабый» паспорт в мире на сегодня имеет Афганистан – жители страны могут посетить без визы лишь 22 государства.

Первые паспорта появились в европейских странах в XV веке как средство борьбы с преступниками и бродягами. Само слово «паспорт» означало разрешение на проход через городские ворота. Но настоящее развитие паспортная система получила только в начале двадцатого столетия, что было результатом развитого железнодорожного движения. Эта система позволяла обеспечивать быстрое перемещение огромного количества пассажиров, упорядочила пересечение границ, позволила вести учет этой миграции.

Во время Первой мировой войны правительства европейских стран усилили пограничный контроль в целях защиты от шпионажа и для управления миграционными потоками квалифицированной рабочей силы. Такое управление сохранилось после Второй мировой войны и стало рутинной процедурой. Известно, что британские туристы 1920-х сетовали на «недемократическую» процедуру, особо много жалоб выпадало на требование фотографий и антропометрических данных.

В 1920 году Лига Наций провела специальную конференцию по паспортам и проездным документам. Принципы паспорт­ной системы были определены также на следующих конференциях в 1926 и 1927 годах.

ООН провела аналогичную конференцию в 1963 году, но об основных принципах глобальной паспортной системы договориться не удалось. В начале 1980-х такие рекомендации были все же приняты. Например, утвержден полиграфический формат современного паспорта – многостраничный буклет размером 88 на 125 мм.

С 1 апреля 2010 года ряд государств начал выдавать только машиносчитываемые паспорта, содержащие биометрические и другие данные (сведения о визах, цифровое фотографическое изображение лица, отпечатков пальцев или даже изображение радужной оболочки глаза), хранящиеся на кристалле бесконтактной интегральной схемы.

Сегодня для определения силы паспортов учитывают их мобильность, широту безвизового режима, возможность получения визы по прибытии и индекс развития человеческого потенциала. И по всем этим показателям наша страна смогла уверенно добиться внушительного прогресса, хотя казахстанскому паспорту всего 30 лет.

По мнению первого главы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, известного дипломата Тулеутая Сулейменова, за годы независимости наша страна достигла целей, к которым предыдущие поколения шли веками. Во-первых, это территориальная целостность и полное международно-правовое оформление государственной границы рес­публики. Наша страна дипломатическими методами решила все вопросы по демаркации и делимитации границ, воплотив тем самым в жизнь многовековую мечту казахского народа.

Во-вторых, стране на сломе эпох удалось сохранить целостность полиэтнического общества, возродить национальные традиции – язык, религию, историю, культуру, которые сегодня Казахстан успешно демонстрирует всему миру. Молодое суверенное государство пользуется авторитетом в международном сообществе.

– За эти годы мы сделали огромный шаг вперед, достигли многих целей, которые ставили на заре независимости. Казахстан вошел в число 50 конкурентоспособных стран мира, мы являемся полноправным членом ООН, ОБСЕ, других международных организаций. Наша новая столица стала современным центром международных политических, культурных и спортивных событий, – говорит Тулеутай Сулейменов. – Саммиты ОБСЕ, СВМДА, ШОС, съезды лидеров мировых и традицион­ных религий, встречи глав цент­ральноазиатских государств, проводившиеся у нас, – это признание нашей страны и результатов тридцатилетнего труда казахстанского народа. Наша страна богата природными ресурсами, человеческим капиталом. И конечно, это побуждало многие государства к плодотворному сотрудничеству с Казахстаном, привлекало и мировых инвесторов. Мы тоже всегда открыты миру.

Более привлекательным стало и казахстанское гражданство. Ведь, по мнению эксперта Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Армана Токтушакова, во внутренней политике нашу страну отличают общественно-политическая стабильность, высокий уровень межэтнического единства и межконфессионального согласия.

– Внешняя политика характеризуется как миролюбивая и открытая, основанная на диа­логе и конструктивном взаимодействии со всеми странами. В международной политике последовательно реализуется принцип многовекторности, – говорит эксперт. – Сегодня, когда в мире наблюдаются беспрецедентная геополитическая турбулентность и большое количество конфликтов, Казахстан остается центром стабильности на евразийском континенте. Не случайно во время визита в нашу страну Папа Римский Франциск назвал Казахстан местом встречи и диалога.

Международная узнаваемость Казахстана также повысилась благодаря ярким достижениям и успехам наших соотечественников за рубежом. Во всем мире сегодня знают боксера Геннадия Головкина, певца Димаша Кудайбергена, диджея Иманбека и многих других. Можно с уверенностью говорить о том, что паспорт Казахстана как важнейший атрибут государственности узнаваем и пользуется уважением во всем мире.

– Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казах­стан, демонстрирующий все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность, – говорит Арман Токтушаков. – Отмечая значимость казахстанского паспорта, можно привести данные социологических опросов, которые демонстрируют, что подавляющее большинство казахстанцев связывает свое будущее именно с Казахстаном.

Так, согласно мониторингу общественного мнения, проведенному ИМЭП в сентябре этого года, 81% опрошенных респондентов заявили о том, что планируют жить и работать в Казахстане. Кроме того, по данным опроса «Главные общественные ценности казахстанцев», проводимого летом прошлого года бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope, «чувство единства и патриотизм» оказались в числе десяти наиболее значимых и приоритетных ценностей для казахстанцев.

– Осуществляемые сегодня масштабные и системные реформы в политике и экономике нацелены на построение Справедливого Казахстана, и в этом смысле наш паспорт служит символом не только казах­станской государственности, но и обозначает идею справедливости и устремленность в будущее, – считает эксперт. – Результаты соцопросов свидетельствуют о высокой поддержке проводимых реформ. В частности, в соответствии с мониторингом общественного мнения ИМЭП за сентябрь этого года, 79% опрошенных казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении.

Вместе с тем роль казахстанского паспорта как важнейшего маркера идентичности приобретает особое значение в условиях проводимых внутриполитических и экономических преобразований. В целом, говоря о значении паспорта, показательными являются слова Главы государства, произнесенные во время церемонии инаугурации: «Небесно-голубой флаг, паспорт и государст­венный язык олицетворяют единство нашего народа».