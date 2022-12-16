За годы независимости индекс казахстанского паспорта вырос до 69-й позиции, став самым высоким в Центральной Азии. Это результат взвешенной внешней политики нашей страны и внутренней стабильности общества
Общество
Юлия Полонская
С 1 апреля 2010 года ряд государств начал выдавать только машиносчитываемые паспорта, содержащие биометрические и другие данные (сведения о визах, цифровое фотографическое изображение лица, отпечатков пальцев или даже изображение радужной оболочки глаза), хранящиеся на кристалле бесконтактной интегральной схемы.