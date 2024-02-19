Экс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидов

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Гульмира Кунапия
корреспондент

К 3,5 годам ограничения свободы приговорена бывший директор центра оказания специальных социальных услуг области Улытау, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департаменте АФМ по области Улытау.

Кроме того, являясь уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием служебного положения с января 2019 года по февраль 2023 года, издав приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения, она произвела им незаконные начисления на 12 млн тенге, 

— В ходе досудебного расследования и в суде экс-руководитель социального учреждения признала вину и полностью возместила причиненный ущерб государству и престарелым на сумму более 44 млн тенге. 

Приговором суда она признана виновной с назначением наказания в виде 3-х лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в госорганах и ведомствах, —  отметили в АФМ.

#АФМ #хищение #приговор #пособие #пенсия #соцучреждение #инвалиды #директор

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