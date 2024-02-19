Экс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидов

К 3,5 годам ограничения свободы приговорена бывший директор центра оказания специальных социальных услуг области Улытау, передает корреспондент Kazpravda.kz
Напомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департаменте АФМ по области Улытау.
Кроме того, являясь уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием служебного положения с января 2019 года по февраль 2023 года, издав приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения, она произвела им незаконные начисления на 12 млн тенге,
— В ходе досудебного расследования и в суде экс-руководитель социального учреждения признала вину и полностью возместила причиненный ущерб государству и престарелым на сумму более 44 млн тенге.
Приговором суда она признана виновной с назначением наказания в виде 3-х лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в госорганах и ведомствах, — отметили в АФМ.