Экс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидов

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Напомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департаменте АФМ по области Улытау.

Кроме того, являясь уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием служебного положения с января 2019 года по февраль 2023 года, издав приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения, она произвела им незаконные начисления на 12 млн тенге,