За их языком не поспеешь и босиком!

В департаменте полиции области говорят, что они хорошие полицейские, их уважают коллеги, им доверяет население. Оба парня свободно общаются на казахском языке, сып­лют поговорками, знают тонкости обращений к людям разного возраста. Альфараби Тен – кореец по национальности, этническая принадлежность Афанасия Петрова – молдаванин. И, кстати, в республике они известны тем, что не раз становились победителями конкурсов на знание казахского языка среди сотрудников полиции. Из разных городов привозили дипломы и сертификаты о своих победах, но так и остались скромными кызылординскими парнями, потому что скромность – одна из главных черт умных людей.

Капитан полиции Альфараби Тен родился в 1992 году в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Учился в местной гимназии в классе с русским языком обучения, затем поступил в университет в Алматы, в 2017 году поступил на службу в дорожную полицию.

Альфараби из интернациональной семьи: мама у него казашка, папа – кореец, и на казахском языке, несмотря на то, что среднее образование получил в русском классе, парень говорит с детства. Так же как и его сестры Ирина и Айнур, брат Радик.

– Я удивляю некоторых людей при первой встрече, – рассказывает парень. – Кореец с таким громким именем. А когда люди слышат, как свободно и с удовольствием я говорю на казахском языке, спрашивают, где научился. Учил в школе, и всюду, где работал после, старался изучать и применять государственный язык. К тому же это один из моих родных языков, он в генах у меня. И было бы странно, если б я это не использовал. На работе, например, часто служу переводчиком, когда люди друг друга не понимают.

Старший лейтенант Афанасий Петров родился в молдавской семье в Кызылорде, учился в местной средней школе № 233. Потом окончил в родном городе госуниверситет им. Коркыта-ата, далее обучался в Алматинской академии Министерства внутренних дел РК им. Макана Есбулатова.

Начинал свою службу Афанасий в должности участкового полицейского, сейчас работает в миграционной полиции. Знанием казахского языка молодой человек просто блещет.

– Я на нем даже думаю подчас, – рассказывает Афанасий. – Потому что люблю его, он стал для меня одним из родных языков. И совершенствовать знания для меня – увлекательная задача.

К слову, для действительно желающих учить государственный язык в Кызылорде созданы все условия. При Доме дружбы работают бесплатные курсы казахского языка, которые ведет молодой энергичный преподаватель Елена Пак. Как говорится, приходи и учись вместе со всеми, будет интересно!

А для сотрудников бюджетной сферы и государственных служащих с 2008 года в регионе работает КГУ «Центр обучения языкам Кызылординской области». Курсы ведутся и в районах области. И здесь, кстати, учат не только казахский, но и русский, английский языки, причем любой может посещать их без отрыва от производства и учебы – графики построены удобные.

Сейчас основная цель работы цент­ра – проведение последовательной языковой политики, направленной на дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала. В настоящее время в центре работают 38 человек, из них 21 – в районах региона. В прошлом году языковые курсы прошли более 2 200 человек, из них 894 обучались государственному языку, 444 – русскому, 867 – английскому.

Отметим, что специалисты этого центра два года подряд завоевывают Гран-при республиканского конкурса им. А. Байтурсынова «Үздік оқытушы», который ежегодно проводится среди преподавателей казахского языка для взрослых.