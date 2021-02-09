За изнасилование осудили экс-прокурора и бывшего топ-менеджера банка в Алматы

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В Бостандыкском районном суде Алматы вынесли приговор экс-прокурору и бывшему топ-менеджеру банка по делу об изнасиловании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Так, суд признал К. Алимкула и Т. Тлембаева виновными и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Суд установил, что подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года, угрожая и применяя насилие, изнасиловали потерпевшую, а также совершили иные действия сексуального характера.
Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, заключениями экспертиз.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, инцидент произошел
в ноябре 2019 года в Алматы. Подробности дела тогда сообщила адвокат Жанна Уразбахова.
"Девушку обманом пригласил к себе парень. Сказал, что они будут одни. Однако на месте потерпевшая обнаружила, что в квартире присутствуют посторонние люди, которые были в сильнейшем алкогольном опьянении. Парень спровоцировал конфликт, начал избивать девушку. Затем двое подозреваемых насиловали жертву до шести утра, причем в особо грубой форме. Дело передано в суд по двум статьям", – сообщила адвокат.
По ее словам, позже выяснилось, что один из подозреваемых был экс-сотрудником прокуратуры, а второй – работал топ-менеджером банка.
Потерпевшая позднее заявляла о давлении со стороны данных лиц.