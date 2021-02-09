За изнасилование осудили экс-прокурора и бывшего топ-менеджера банка в Алматы

Общество
2790
Айдана Демесинова
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
В Бостандыкском районном суде Алматы вынесли приговор экс-прокурору и бывшему топ-менеджеру банка по делу об изнасиловании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.  

Так, суд признал К. Алимкула и Т. Тлембаева виновными и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Суд установил, что подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года, угрожая и применяя насилие, изнасиловали потерпевшую, а также совершили иные действия сексуального характера.

Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, заключениями экспертиз.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2019 года в Алматы. Подробности дела тогда сообщила адвокат Жанна Уразбахова.

"Девушку обманом пригласил к себе парень. Сказал, что они будут одни. Однако на месте потерпевшая обнаружила, что в квартире присутствуют посторонние люди, которые были в сильнейшем алкогольном опьянении. Парень спровоцировал конфликт, начал избивать девушку. Затем двое подозреваемых насиловали жертву до шести утра, причем в особо грубой форме. Дело передано в суд по двум статьям", – сообщила адвокат.

По ее словам, позже выяснилось, что один из подозреваемых был экс-сотрудником прокуратуры, а второй – работал топ-менеджером банка.

Потерпевшая позднее заявляла о давлении со стороны данных лиц.

Популярное

Все
Минздрав внедряет новые подходы в оказании неотложной помощи в акушерстве
Новое предложение Израиля по перемирию в Газе дает надежду на соглашение
Возобновлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Рукописи на арабском, персидском и чагатайском языках XVIII-XX веков представлены в Астане
1100 деревьев высадили в одном из карагандинских парков
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с 99-летием
«Откровенный бред и безумная ложь»: Раимбек Баталов выступил с заявлением по делу Бишимбаева
В день смерти Нукеновой Бишимбаев переписывался с другими женщинами
У Казахстана – еще одна лицензия на Олимпиаду
«Ты пахнешь розами»: свидетель прокомментировала свое сообщение Бишимбаеву
Спартанский шлем сняли спасатели с головы незадачливого кызылординца
Будут эксперименты – придут и достижения
Германские инвесторы помогают пострадавшим от паводков в Казахстане
Уровень воды в приграничном с Казахстаном Ишиме превысил исторический максимум
Убираем на бегу: в Караганде во время плоггинга собрали 150 мешков мусора
Пострадавшие от паводка регионы обеспечены всем необходимым для учебного процесса
Какая помощь нужна аграриям от ученых
Вторая волна паводка на реке Жайык находится на особом контроле
В Западно-Казахстанской области усилены противопаводковые работы
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Национальная волонтерская сеть запустила акцию по оказанию бесплатных юруслуг
Темирхан Дайырбек завоевал лицензию на Паралимпийские игры в Париже
В столице впервые прошла ярмарка казахско-турецкой кухни
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
На Петропавловск идет огромный поток

Читайте также

В Казахстане дешевеют яйца
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Волонтерство – элемент национального характера
Волонтеры тоже нуждаются в заботе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]