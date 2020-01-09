За какие преступления усилили меры наказания в Казахстане с 2020 года

В Казахстане с начала 2020 года вступили в силу новые меры наказания по ряду преступлений. Основные из них представлены в материале Kazpravda.kz
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Изнасилование
Так, в категорию тяжких преступлений переведены изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Согласно поправкам, насильник не сможет уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими, поскольку по тяжким деяниям примирение запрещено. В настоящее время за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
Также ужесточено наказание за совершение таких преступлений при отягчающих обстоятельствах:
– за неоднократное совершение насильственных действий сексуального характера лицом при выполнении служебных обязанностей, группой лиц, с угрозой убийства предусмотрено от 9 до 12 лет лишения свободы;
– за изнасилование малолетних и насильственные действия сексуального характера в отношении них предусмотрено лишение свободы на 20 лет либо пожизненное лишение свободы;
– лицам, укрывшим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, грозит до 6 лет лишения свободы.
Изображение с сайта Vectorstock.com
Примечательно, что теперь исключается возможность примирения. Если раньше насильник мог уговорить потерпевшую сторону примириться, заплатить деньги, и, таким образом, избежать ответственности, то впредь никаких компромиссов не будет – однозначное лишение свободы.
Стоит отметить, что в Казахстане в 2019 году более половины уголовных дел по изнасилованиям были прекращены из-за примирения сторон.
Вождение в состоянии опьянения
В прошлом году полицейские задержали свыше 26 тысяч водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Произошло 495 ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 98 и получили ранения 716 человек.
С 2020 года санкции уголовных норм, предусматривающих наказание за такие преступления, серьезно ужесточены.
Теперь если водитель сел за руль в состоянии опьянения, то, даже не совершив аварии и не причинив вреда гражданам, он будет подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен прав на 7 лет.
При повторном нарушении арест будет увеличен до 20 суток, а срок лишения прав продлен еще на 8 лет.
Изображение с сайта Vectorstock.com
При совершении ДТП с причинением вреда здоровью граждан пьяный водитель будет наказываться в уголовном порядке на срок до трех лет лишения свободы и лишением прав на вождение транспорта на 10 лет, а в случае причинения смерти – на срок до 10 лет лишения свободы и лишением прав на срок от 10 лет до пожизненного.
Лица, лишенные водительских прав за совершение аналогичных нарушений, будут нести не административную, а только уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с обязательным пожизненным лишением прав на вождение транспорта.
Реклама наркотиков
С 2020 года в Казахстане введена уголовная ответственность за пропаганду или рекламу наркотиков.
По данным МВД РК, целевой аудиторией таких преступлений является молодежь. Именно подростки в большей степени подвержены риску быть вовлеченными в незаконное потребление наркотиков.
Необходимость оградить подрастающее поколение от противоправных воздействий послужила основой для ужесточения наказания для распространителей наркотических средств.
Законом в Уголовный кодекс введена новая норма "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров" (ст.299-1 УК), предусматривающая до 3 лет лишения свободы.
Под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров понимается распространение любых сведений (независимо от формы и способа их представления):
– о способах, методах их разработки, изготовления и использования;
– о преимуществах и пользе использования отдельных их видов, направленное на формирование положительного или терпимого отношения к их незаконному обороту;
– или совершение иных действий в этих целях.
Под незаконной рекламой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров необходимо понимать распространение информации о местах или способах их приобретения, качестве, цене и иных их свойствах.
Совершение преступления группой лиц, либо неоднократно, а также в организациях образования или на объектах массового скопления людей; либо с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, а равно с использование служебного положения – влечет от 3 до 6 лет тюремного заключения.
Кража
К тяжкой категории преступлений с 2020 года отнесли скотокрадство, а также кражу с проникновением в помещение.
В МВД РК сообщили, что есть факты, когда отдельными преступниками было совершено по 56 (Алматы), 65 (Алматинская обл.) и 112 фактов краж скота (ВКО).
В Уголовный кодекс внесена новая статья, устанавливающая и усиливающая ответственность за скотокрадство, а также за хищение, сопряженное с проникновением.
Изображение с сайта Inkaraganda.kz.
Как по скотокрадству, так и по краже, грабежу и разбою, квалифицирующее обстоятельство "с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство" отнесено к тяжкой категории, исключающей возможность примирения.
Теперь хищение с проникновением предусматривает следующие санкции:
– кража – от 2 до 7 лет с конфискацией;
– скотокрадство и грабеж – от 5 до 10 лет с конфискацией;
– разбой – от 7 до 12 лет с конфискацией.
Браконьерство
Также с 2020 года в Казахстане ужесточили уголовную ответственность за браконьерство.
Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил
с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Именно тогда Президент поручил ужесточить наказания за насилие и браконьерство.
"Недавние трагические события вскрыли и проблему браконьерства, как опаснейшей формы организованной преступности. Браконьеры экипированы, вооружены, чувствуют свою безнаказанность. Только в этом году от их рук погибли два инспектора по охране животного мира. Недавно была пресечена преступная деятельность банды браконьеров на озере Маркаколь в Восточно-Казахстанской области. Это только единичные случаи, но браконьерство пустило глубокие корни, в том числе при попустительстве правоохранительных органов. Браконьеры безжалостно уничтожают природу – наше национальное богатство. Поручаю Правительству в течение двух месяцев принять безотлагательные меры по ужесточению соответствующего законодательства", – сказал Президент РК.
Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
Поручение Главы государства было реализовано в два этапа.
Первый этап ужесточения уголовной ответственности за браконьерство реализован в рамках Закона от 28 октября 2019 года "…по вопросам регулирования агропромышленного комплекса".
Незаконная добыча рыбных ресурсов (ст.335 УК) дополнена квалифицирующим обстоятельством, влекущим более строгую ответственность, предусматривающим совершение преступления "в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование".
Уточнены способы незаконной охоты путем перечисления конкретных уголовно наказуемых действий. В частности, предусмотрены такие действия, как применение огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового или гужевого транспорта.
Ужесточена уголовная ответственность за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами (ст. 339 УК).
Следует отметить, что наряду с ужесточением ответственности в виде применения обязательной конфискации орудий и средств совершения преступлений, Уголовно-процессуальный кодекс дополнен нормой (ст.118 УПК), защищающей права добросовестных собственников имущества. Это означает, что если имущество использовалось преступниками в незаконных целях, а собственник об этом не знал, то такое имущество подлежит возврату собственнику.
Второй блок поправок, вступающих в действие 11 января текущего года, содержит следующее:
Незаконная охота (ст. 337 УК) и незаконная добыча рыбных ресурсов, водных животных или растений (ст. 335 УК) переведены из уголовных проступков в преступления средней тяжести, что предполагает в качестве наказания – лишение свободы до 4 лет.
Введен новый состав тяжкого преступления в виде незаконной охоты, совершенной преступной группой; либо с причинением особо крупного ущерба; либо лицом, лишенным права заниматься охотой по вступившему в законную силу приговору суда. Такое преступление предусматривает наказание от 6 до 10 лет тюремного заключения.
Новым законом защита инспекторов госоргана или специализированной организации по охране животного мира по степени приравнивается к сотрудникам правоохранительных, специальных госорганов и военнослужащим. Наказание за посягательство на их жизнь составит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Министерстве внутренних дел считают, что законодательные меры по усилению борьбы с браконьерством должны способствовать увеличению популяции охраняемых животных, сохранению рыбных запасов и растительности, а также усилению механизмов ее защиты.
Ложный донос
Кроме того, в МВД РК сообщили об усилении ответственности за заведомо ложный донос.
Изображение с сайта sdska.ru
"Чтобы исключить манипуляции отдельными недобросовестными лицами для достижения своих корыстных либо низменных интересов, законодательство усилило ответственность за заведомо ложный донос. Соответствующие изменения внесены в статью 419 Уголовного кодекса. Если ранее за ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления предусматривалась ответственность от 3 до 7 лет, то в настоящее время санкция увеличена до 8 лет лишения свободы", – отмечал ранее начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
По его словам, те же действия, совершенные в интересах преступной группы, по новому закону влекут от 5 до 12 лет лишения свободы, ранее уголовная ответственность предусматривала от 5 до 10 лет лишения свободы.