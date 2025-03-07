За каждой победой – большой труд

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Алматинской области чествовали победительницу Кубка мира по армрестлингу Раушан Токтарбай

фото из архива Раушан Токтарбай

В феврале в Ташкенте прошел Кубок мира по армрестлингу и пара­армрестлингу, в котором приняли участие свыше 700 спорт­сменов из 23 стран. На турнире триумфально выступила казахстанская сборная, заняв первое место в командном зачете. Свой вклад в общий успех внесла и 15-летняя школьница из Уйгурского района Алматинской области Раушан Токтарбай, завоевавшая две золотые медали. Хрупкая на вид девчушка – воспитанница детско-юношеской спортивной школы села Чунджа. Она неоднократный призер республиканских турниров по борьбе на руках, выступает в весовой категории до 70 кг.

На днях представители местной общественности, старейшины и спортивные функционеры устроили торжественный митинг в честь приез­да чемпионки домой. Чествование прошло в спортшколе, где обучается Раушан. Почетным участником встречи стал один из самых уважаемых жителей Уйгурского района 93-летний ветеран спорта Армия Ушуров. Он вошел в историю республики как единственный легкоатлет, 12 раз подряд становившийся чемпионом Казахской ССР по десятиборью.

Поздравив юную землячку с убедительной победой, аксакал подчерк­нул важность развития массового спорта, пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Несмотря на преклонный возраст, Армия Сыдыкович продолжает активно участвовать в общественных и культурных мероприятиях, проводимых в родном краю.

Выразив признательность односельчанам за теплый прием, Раушан Токтарбай рассказала, что лишь два года назад впервые переступила порог борцовского зала. За прошедшее с тех пор время школьница становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Казахстана, получила звание кандидата в мастера спорта по армрестлингу.

– Конечно, самая значимая награда для меня – «золото» на Кубке мира, – подчеркнула спортсменка. – Это в первую очередь заслуга моей мамы Салтанат Нурсеитовой и тренера Нуржана Ахунова. Я безмерно благодарна им за веру в меня и поддержку.

В числе воспитанников Нуржана Ахунова – двукратный серебряный призер чемпионатов мира по арм­рестлингу Рамиль Османов, серебряный призер Кубка Азии Рамина Тохтахун, мастера спорта Руфина Турганова, Аян Куанышбекулы.

– За каждой победой юных атлетов стоят большой труд, дисцип­лина, умение работать над собой, – говорит тренер. – Ребята не привыкли сдаваться, твердо идут к поставленной цели. Горжусь каж­дым своим подопечным и верю, что они еще не раз пополнят копилку медалей нашей ДЮСШ.

К слову, в спортшколе села Чунд­жа помимо армрестлинга работают секции баскетбола, волейбола, футбола, вольной борьбы, дзюдо, қазақ күресі и бокса. Тренировки посещают 1 048 сельских ребят. В прошлом году 42 ученика стали победителями соревнований различного уровня.

#Кубок мира #армрестлинг #Раушан Токтарбай

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