Учитель начальных классов из Атырау Нургуль Аюпова выиграла путевку в Дубай за лучшие результаты на курсах повышения квалификации в школе интеллектуального развития «Зерделі».

Фото: РСК Атырауской области

Как рассказывает руководитель образовательного учреждения «Талант» Руслан Сарбалин, в этом году более 100 педагогов из Атырауской области прошли обучение в школе «Зерделі».

– Среди них учитель начальных классов школы №2 Макатского района Нургуль Аюпова. Педагог два года подряд участвовала в курсах, организованных школой, и показывала высокий результат. Кроме того, Нургуль готовит своих учеников к предметным олимпиадам и математическим челленджам, поднимая престиж учебного заведения, - сказал Руслан Сарбалин.

По его словам, школа «Зерделі» ежегодно награждает самых успешных педагогов поездками за рубеж. В этом году по всей стране были отобраны только четыре учителя.

Отметим, что школа интеллектуального развития «Зерделі» — это образовательный центр, готовящий победителей республиканских и международных олимпиад. Обучение ведётся по авторской методике известного математика Ырысбека Мауита.