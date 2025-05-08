За лучшие результаты – в Дубай

Образование
61
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Учитель начальных классов из Атырау Нургуль Аюпова выиграла путевку в Дубай за лучшие результаты на курсах повышения квалификации в школе интеллектуального развития «Зерделі».

Фото: РСК Атырауской области

Как рассказывает руководитель образовательного учреждения «Талант» Руслан Сарбалин, в этом году более 100 педагогов из Атырауской области прошли обучение в школе «Зерделі».

– Среди них учитель начальных классов школы №2 Макатского района Нургуль Аюпова. Педагог два года подряд участвовала в курсах, организованных школой, и показывала высокий результат. Кроме того, Нургуль готовит своих учеников к предметным олимпиадам и математическим челленджам, поднимая престиж учебного заведения, - сказал Руслан Сарбалин.

По его словам, школа «Зерделі» ежегодно награждает самых успешных педагогов поездками за рубеж. В этом году по всей стране были отобраны только четыре учителя.

Отметим, что школа интеллектуального развития «Зерделі» — это образовательный центр, готовящий победителей республиканских и международных олимпиад. Обучение ведётся по авторской методике известного математика Ырысбека Мауита.

Популярное

Все
КНБ сделал заявление о фейке в соцсетях
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Казахстан примет крупный международный турнир по велоспорту
Полицейский вытащил детей из задымленного дома в области Жетысу
За лучшие результаты – в Дубай
В области Жетысу примут в первые классы более 12 тысяч детей
Полководец. Писатель. Патриот
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Глава государства поздравил премьер-министра Канады
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Кто в ответе за персональные данные граждан?
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Маленький герой большой воды
Память о подвиге вечно храним
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
Олжас Бектенов поздравил с Днем единства народа Казахстана
Актау станет международным курортом
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
Мир и согласие – самая высокая награда
От редакций – к читателям
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно

Читайте также

40 педагогов НВТП получили награды в преддверии 7 мая
Обучение по британской системе в Астане
Проект «Talpynys»: школьники Талдыкоргана открывают для себ…
Главный приз – стажировка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]