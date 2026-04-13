Ученик международной школы SPECTRUM, многократный победитель международных олимпиад Маргулан Шарел получил гранты на обучение в самых престижных вузах мира - Imperial College London (№2 в глобальном рейтинге) и University of Cambridge (№5), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Маргулан Шарел является трехкратным призером международной математической олимпиады IMO. Кроме того, на республиканской олимпиаде нынешнего года он занял абсолютное первое место по математике, подтвердив статус лучшего юного математика страны.

Интеллектуальный потенциал и выдающиеся достижения Маргулана получили высокую оценку на государственном уровне. Ранее он был удостоен личной встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, получив почетную награду из рук Главы государства.

Также в 2024 году за успехи на предметных олимпиадах и наставничество над другими учениками Маргулан стал лауреатом премии «Жақсы адам» телеканала Jibek Joly.