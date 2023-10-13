За накопление опасных отходов заплатит свыше 900 млн штрафа компания в Атырау
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В Атырау компанию оштрафовали более чем на 900 млн тенге за нарушения в сфере экологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Специализированная природоохранная прокуратура Атырауской области установила, что ТОО «Жылыой Болашак» без разрешительных документов накапливало нефтешламы.
«С 2022 года было накоплено 477 тонн нефтешламов, отнесенных к опасным отходам.
На «Жылыой Болашак» судом наложен административный штраф в 923 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу», – проинформировали в надзорном ведомстве.