За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
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В Жамбылской области сельчанина оштрафовали за незаконную религиозную деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кордайского районного суда.
Как установлено судом, в сентябре 2023 года житель села Байтерек Кордайского района Х. без регистрации обучал детей религиозному вероучению.
Обвиняемый вину признал и раскаялся.
Суд признал Х. виновным по части 3 административной статьи «Нарушение законодательства Казахстана о религиозной деятельности и религиозных объединениях» и оштрафовал на 345 тысяч тенге.
Постановление не вступило в законную силу.