За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца

В Жамбылской области сельчанина оштрафовали за незаконную религиозную деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кордайского районного суда.

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Как установлено судом, в сентябре 2023 года житель села Байтерек Кордайского района Х. без регистрации обучал детей религиозному вероучению.

Обвиняемый вину признал и раскаялся.

Суд признал Х. виновным по части 3 административной статьи «Нарушение законодательства Казахстана о религиозной деятельности и религиозных объединениях» и оштрафовал на 345 тысяч тенге.

Постановление не вступило в законную силу.