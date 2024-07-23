Свыше 30 тыс. тонн колбас произвели в Казахстане за полгода

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О ситуации на рынке колбасных изделий рассказали в Еnergyprom.kz, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-июнь текущего года в Казахстане произвели 32,8 тыс. тонн колбас и аналогичных изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови животных – на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 

В региональном разрезе больше всего колбас выпустили в ВКО: 5,1 тыс. тонн, годовой рост – на 15,7%. В пятёрке регионов-лидеров также оказались ЗКО (4,9 тыс. тонн, плюс 3,5%), Туркестанская (4,2 тыс. тонн, плюс 1,9%), Жамбылская (3,6 тыс. тонн, плюс 0,7%) и Павлодарская (3 тыс. тонн, плюс 3,2%) области.

Почти половина производства в секторе (49%) пришлась на варёные колбасные изделия, сосиски и сардельки: 16,1 тыс. тонн.

Также было выпущено 8,7 тыс. тонн полукопчёных и 5,8 тыс. тонн варёно-копчёных, полусухих, сыровяленых и сырокопчёных колбас.

Кроме того, производство в секторе включало 333 тонны колбас из печени, 244 тонны копчёно-запечённых колбас, 96 тонн студня и зельца, а также 10 тонн колбасных изделий из конины.

Тем временем по итогам января–апреля текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на колбасные изделия на 60,8%, против 62% годом ранее.

Импорт за этот период вырос на 6,6%, до 13,8 тыс. тонн, а производство – на 1,3%, до 21,4 тыс. тонн.

На экспорт пришлась лишь малая доля: 0,3%, или всего 118,2 тонны, – на 36,8% больше, чем в январе–апреле прошлого года. В итоге реализация на внутреннем рынке выросла на 3,2%, до 35 тыс. тонн.

«Таким образом, уровень самообеспечения в секторе и так невысок, а в некоторых регионах ситуация даже хуже, чем в целом по РК. По данным Бюро нацстатистики, в первом квартале текущего года потребление варёной колбасы в Казахстане в среднем составляло 652 г на душу населения (минус 2,2% за год), полукопчёной колбасы – 982 г (плюс 0,3%)», – сообщили аналитики.

На среднестатистического городского жителя приходилось 636 г варёной колбасы в квартал, на сельского – 676 г. Что касается полукопчёной колбасы, в городской местности потребление на душу населения составляло 1 кг в квартал, в сельской – 878 г.

Тем временем цены на колбасы по итогам июня текущего года выросли на 5,6% в годовой динамике. В том числе варёная колбаса подорожала на 4,4%, полукопчёная – на 6,8%, сосиски и сардельки – на 4,7% за год.

В региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Шымкенте и Кызылординской области: на 12,8% в каждом из регионов. Далее расположились Карагандинская область (на 10,2%) и Астана (на 7,9%). Наименьшее удорожание наблюдалось в Северо-Казахстанской области: на 1,1%. В двух регионах страны – Атырауской и Западно-Казахстанской областях – цены в секторе снизились: на 2,9% и на 3% соответственно.

Средняя розничная стоимость килограмма варёной колбасы в июне 2024 года составляла 2,9 тыс. тенге, полукопчёной – 3,6 тыс. тенге. Среди крупных городов страны самая высокая цена на варёную колбасу была отмечена в Актау (3,9 тыс. тенге за кг), самая низкая – в Уральске (2 тыс. тенге). Килограмм полукопчёной колбасы дороже всего стоил в Астане (4,8 тыс. тенге), дешевле всего – в Актобе (2,6 тыс. тенге).

#регионы #производство #импорт #колбаса

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