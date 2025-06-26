За пять месяцев в РК изъято свыше 4 тонн различных наркотиков

Закон и Порядок
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О результатах работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков с начала года и в рамках спецоперации “Қарасора” рассказала на брифинге МВД пресс-секретарь ведомства Шугыла Турлыбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За пять месяцев в Казахстане выявлено 1 445 наркопреступлений, из них 991 факт сбыта наркотиков и 165 фактов хранения в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн различных наркотических средств, в том числе 476 кг синтетических наркотиков. Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп, специализировавшихся на распространении запрещенных веществ.

По словам Шугылы Турлыбек, особое внимание уделяется мониторингу интернет-пространства, где ведется системная работа по выявлению наркорекламы и онлайн-торговли. С начала года направлено свыше 16 тысяч запросов в Министерство культуры и информации на блокировку сайтов, распространяющих наркотики. С 1 июня в южных регионах Казахстана стартовала ежегодная оперативно-профилактическая операция “Қарасора”, проводимая МВД. Ее основная задача — борьба с дикорастущей и культивируемой коноплей, а также выявление и пресечение организованных наркогрупп, особенно тех, кто занимается производством и сбытом синтетических наркотиков.

— С начала спецоперации уже выявлено 299 наркоправонарушений, в том числе 168 преступлений. Из незаконного оборота изъято 1 т 788,5 кг наркотиков и 6 тонн прекурсоров — веществ, используемых для их производства. Уничтожено 7 155 кустов конопли, задержано 272 человека, — сообщила спикер.

В рамках ОПМ пресечена деятельность четырех нарколабораторий — двух по производству синтетики и двух фитолабораторий по выращиванию каннабиса. В Туркестанской области обезврежена организованная преступная группа из четырех человек, торговавшая трамадолом — сильнодействующим обезболивающим, находящимся под контролем. Ликвидированы три внутренних канала поставок наркотиков с изъятием крупных партий в области Абай, Павлодарской и Жамбылской областях. Как отметила Шугыла Турлыбек, хорошую эффективность в выявлении очагов произрастания дикорастущей конопли показали вертолеты Национальной гвардии и беспилотные летательные аппараты Министерства обороны.

Они позволяют мониторить труднодоступные и удаленные районы, особенно песчаные и пустынные зоны, где чаще всего и осуществляется незаконная заготовка наркосырья. Кроме того, налажено активное сотрудничество с организациями, работающими в степных регионах — это лесничества, геологоразведочные компании, фермерские и охотничьи хозяйства.

#Казахстан #МВД #наркотики

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