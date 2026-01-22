За словом следует дело

Колонка обозревателя
2
Сергей Наговицын

Только читающая нация может качественно развиваться и нести ответственность за свою судьбу.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Деградация общества наступает не тогда, когда оно перестает что-то производить, а когда теряется связь с основной знаковой системой – языковой. Это происходит постепенно. Сначала исчезает желание читать длинные предложения. Потом пропадает терпение к сложности – когда нужно дочитать, додумать, осмыслить. И вот уже человек вроде бы информирован, но... не вооружен пониманием. Эта проблема стала одной из важных тем, поднятых Главой государства в интервью газете «Turkistan».

Ведь язык развивается только в случае, если используется для производства сложных смыслов, и когда он вынужден выдерживать нагрузку аргумента.

– Ученые-филологи обращают внимание на данную проблему уже достаточно давно, – отмечает доктор филологических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Алуа Темирболат. – Она актуальна для многих стран мира. В преподавательской и исследовательской практике мы нередко обращаемся к периодической печати, ведь она позволяет увидеть язык в его повседневном движении. Но именно литература остается тем пространством, где язык живет в полной мере, учит вдумчивому чтению, умению слышать и чувствовать сложную мысль, не бояться внутреннего диалога.

Стоит отметить, что периодика – это тот самый мостик, который способен не только соединить данные языковые пласты, но и стать фундаментом для качественного, глубокого и, самое главное, системного развития языка и литературы.

– Писатели и переводчики художест­венной и научной литературы формируют язык, культуру мышления и речи, духовный мир человека, систему его нравственных идеалов, ориентиров и ценностей, – продолжает профессор. – Человек учится сопереживанию, ответственности, бережному отношению к слову, вниманию к другому и к самому себе. Публицистика, периодическая печать помогают данным смыс­лам входить в современный общественный оборот, поддерживая живую связь между литературной традицией и повседневной речью.

Факты подтверждают разрыв. За пос­ледние десять лет объем регулярного чтения длинных текстов у молодежи сильно сократился – это фиксируют как исследования, библиотечная статистика, так и преподаватели. Студенты все чаще пасуют не перед терминологией, а логикой текста. Возникает парадокс: объем потребляемой информации растет, а способность ее осмысления падает. Именно это филологи называют деформацией мышления.

На кафедрах филологического факультета давно обращают внимание на то, что язык формально расширяет свое присутствие, но сужает функцио­нальность. Его все чаще используют для обозначения, а не для осмысления. Между тем исторически именно газеты и журналы расширяют функциональность языка. Периодика – пространство, где слово имеет вес, где мысль должна доводиться до логического завершения и эстетического совершенства.

Просвещение по своей природе никогда не было приложением к образованию. Его функция – передавать знания, формировать мышление и воспитывать ответственность. Именно поэтому дегра­дация просвещения всегда предшествует деградации институтов – сначала слабеет слово, затем аргумент, потом решение.

В этом контексте то, что Президент Касым-Жомарт Токаев выносит проблему чтения и просвещения в публичное поле, говорит о многом. Это сигнал всей системе: без восстановления полноценного просветительского пространства невозможны ни устойчивое экономичес­кое развитие, ни ответственное граж­данское общество.

В 2025 году Президент подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан», который прямо зафиксировал: внутреннюю политику невозможно выстроить там, где язык перестал быть инструментом мышления. Принципы «Закон и Порядок», «Слышащее государство», «Единство в многообразиии», «Адал азамат», «Таза Қазақстан» требуют одного общего условия: гражданина, способного понимать, осмыслять и выстраивать диалог. Без этого невозможно будет и строительство Справедливого Казахстана.

#Образование #чтение #просвещение #Читающая нация

