За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов

На данный момент порядка 750 пассажиров находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета, передает Kazpravda.kz
«Фактическая погода в данный момент в зоне аэродрома Алматы: ветер 4 м/с, видимость 10 км, дымка, температура -17. В настоящее время в связи с погодными условиями и осадками (сильный снегопад и переохлажденный туман) в аэропорту ведется работа по очистке взлетно-посадочной полосы и перрона», - сообщает комитет гражданской авиации.
По мере улучшения погодных условий ситуация с задержками рейсов стабилизируется.
Руководство аэропорта мобилизовано, представители авиакомпаний находятся на рабочем месте и предоставляют пассажирам всю необходимую информацию.
«Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта», - отметили в ведомстве.