За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов

Транспорт
3

На данный момент порядка 750 пассажиров находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета, передает Kazpravda.kz

Фото: Википедия

«Фактическая погода в данный момент в зоне аэродрома Алматы: ветер 4 м/с, видимость 10 км, дымка, температура -17. В настоящее время в связи с погодными условиями и осадками (сильный снегопад и переохлажденный туман) в аэропорту ведется работа по очистке взлетно-посадочной полосы и перрона», - сообщает комитет гражданской авиации.

По мере улучшения погодных условий ситуация с задержками рейсов стабилизируется.

Руководство аэропорта мобилизовано, представители авиакомпаний находятся на рабочем месте и предоставляют пассажирам всю необходимую информацию.

«Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта», - отметили в ведомстве.

#Алматы #аэропорт #задержка рейсов

Популярное

Все
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Время разъяснений о времени
Мир во всех измерениях
Заставлять или убеждать?
Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США
Министр обороны ознакомился с IT-разработками военных ученых
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Заболеваемость Covid-19 увеличилась в 2,5 раза за месяц в Казахстане
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
«Одноразовая» экипировка на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта
Токаев поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с праздником Чуньцзе
Флаги Казахстана и Узбекистана нарисовали на снеговике спасенные дети иностранцев
Рыбакина сыграет в Абу-Даби с Самсоновой, которой уступает в личке 0:4
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Кызылординцы помогают задержавшимся из-за непогоды путникам
Назначен начальник Службы охраны президента
Астана и Лондон заинтересованы в скорейшем подписании соглашения о стратегическом партнерстве
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Число новых браков установило антирекорд в Казахстане
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области

Читайте также

Более 2 млн автомобилей в Казахстане старше 20 лет
Более 100 автомобилей «застряли» в районе области Абай
Маулен Ашимбаев предложил привлечь частные инвестиции в КТЖ
Количество платных парковочных мест увеличат в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]