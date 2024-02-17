За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов

На данный момент порядка 750 пассажиров находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета, передает Kazpravda.kz

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«Фактическая погода в данный момент в зоне аэродрома Алматы: ветер 4 м/с, видимость 10 км, дымка, температура -17. В настоящее время в связи с погодными условиями и осадками (сильный снегопад и переохлажденный туман) в аэропорту ведется работа по очистке взлетно-посадочной полосы и перрона», - сообщает комитет гражданской авиации.

По мере улучшения погодных условий ситуация с задержками рейсов стабилизируется.

Руководство аэропорта мобилизовано, представители авиакомпаний находятся на рабочем месте и предоставляют пассажирам всю необходимую информацию.