Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель мероприятия — обеспечение общественного порядка, выявление иностранных граждан, не исполнивших решения суда о выдворении, а также пресечение фактов незаконной миграции и нарушений миграционного законодательства, которые могут повлечь ответственность.

За три дня проведения мероприятия сотрудниками полиции выявлено 364 нарушения миграционного законодательства, среди них 110 случаев — несвоевременный выезд иностранных граждан и лиц без гражданства после истечения установленного законом срока пребывания, 133 случая — уклонение от выезда из страны более чем на десять суток после окончания разрешенного срока пребывания, 116 случаев — работа без необходимых разрешений либо в целях, не соответствующих заявленным в визе, 106 случаев — нарушение миграционного законодательства со стороны физических и юридических лиц, принимающих иностранных граждан, 14 случаев — незаконное привлечение иностранной рабочей силы.