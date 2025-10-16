За три дня из Казахстана выдворили около 40 иностранцев

Венера Баталова
корреспондент

С 13 по 17 октября в Атырауской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Нелегал-2025”, сообщает Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель мероприятия — обеспечение общественного порядка, выявление иностранных граждан, не исполнивших решения суда о выдворении, а также пресечение фактов незаконной миграции и нарушений миграционного законодательства, которые могут повлечь ответственность.

За три дня проведения мероприятия сотрудниками полиции выявлено 364 нарушения миграционного законодательства, среди них 110 случаев — несвоевременный выезд иностранных граждан и лиц без гражданства после истечения установленного законом срока пребывания, 133 случая — уклонение от выезда из страны более чем на десять суток после окончания разрешенного срока пребывания, 116 случаев — работа  без необходимых разрешений либо в целях, не соответствующих заявленным в визе, 106 случаев — нарушение миграционного законодательства со стороны физических и юридических лиц, принимающих иностранных граждан, 14 случаев — незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

"39 иностранных граждан выдворены за пределы республики,  в отношении одного лица возбуждено уголовное дело по статье 394 Уголовного кодекса — “Организация незаконной миграции”, - говорится в сообщении.

#Казахстан #миграция

